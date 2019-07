La cantante Taylor Swift y un elenco de lujo brillan en el primer trÃ¡iler de la cinta Cats

La cantante Taylor Swift y un elenco de lujo brillan en el primer tráiler de la cinta Cats

19/07/2019 | 09:30 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Después de meses de espera, por fin el tráiler de Cats se ha estrenado. La cinta dirigida por Tom Hooper (El discurso del rey; Los miserables) y protagonizada por Taylor Swift llegará la próxima navidad. El guión corrió a cargo de Hooper y Lee Hall.

En el filme, la cantante encarna a Bombalurina; también contará con las participaciones de Idris Elba, Rebel Wilson, Ian Mckellen, James Corden, Jason Derulo. Francesca Hayward, Judi Dench y Jennifer Hudson, interpretando a Grizabella, cantando la balada “Memory” de Barbara Streisand.

Para EW, Swift confesó que tenía una fuerte inquietud de cómo trasladarían el musical a la pantalla grande después de que Hooper le propuso el papel.

"Obviamente, me encantó el espectáculo, me encantó la música, y una de las cosas que hizo a Cats tan especial cuando salió en la década de los 80 fue que se presentó de una manera que la gente no había visto antes", dijo la cantante.

"¿Qué va a dar a las personas el mismo factor de asombró de que están viendo algo completamente original? Yo pensaba: ‘¿Vamos a estar en los trajes de lycra con piel pegada a nosotros? Como ¿de qué estamos hablando aquí?’"

De acuerdo con las declaraciones dadas por Swift a distintos medios, la cantante tuvo que estar en constante observación a felinos para aprender a comportarse como uno.

"Me comprometí totalmente, me metí en el proceso y me divertí mucho (...) Tuvimos esta cosa llamada ‘escuela de gatos’ que era una clase en la que podías aprender sobre cómo imitar los movimientos de un gato, pensar cómo piensan, sentir las cosas como ellos lo hacen, comportarte como un gato los haría. Aprendí mucho", agregó.

CATS es uno de los musicales de mayor permanencia en la historia de Broadway y el West End. Está basado en El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum de TS Elliot.