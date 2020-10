La captura de Cienfuegos puede ayudar en el caso Iguala, él sabía qué pasaba ahí: Sánchez Cordero

En octubre de 2015, más de un año después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían que declarar sobre la desaparición de los 43 estudiantes porque, indicó, no había un señalamiento claro que los involucrara en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, octubre (SinEmbargo).– La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, podría ayudar a esclarecer el caso Ayotzinapa, pues él sabía exactamente lo que ocurría en las zonas militares de Guerrero, de acuerdo con Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

“Puede contribuir desde luego porque hasta donde yo tengo entendido, él estaba en Guerrero, en el tiempo… Ya había estado en Acapulco, luego fue Secretario de la Defensa. Él conocía bien Guerrero y creo que siendo Secretario de la Defensa, tenía toda la información de lo que estaba pasando en la zona militar de Iguala. Creo que tenía información. Creo que puede aportar cosas interesantes y dar luz sobre este caso de Ayotzinapa”, dijo la funcionaria durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”.

“Yo creo que el Ejército tiene conocimiento de lo que está pasando en todas las zonas militares. Creo que sí. El Ejército es una estructura muy ordenada. Tiene inteligencia. El Ejército tiene que estar enterado de todo lo que está pasando en país. Hoy está apoyando en funciones de Seguridad Pública, porque así lo estableció la Constitución. Por supuesto que debe estar enterado de todo lo que pasa en el país y sí conocía las organizaciones criminales que hay en Guerrero”, añadió Sánchez Cordero durante el programa de La Octava.

En octubre de 2015, más de un año después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían que declarar sobre la desaparición de los 43 estudiantes porque, indicó, no había un señalamiento claro que los involucrara en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo Cienfuegos Zepeda en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.

El 26 de septiembre de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se giraron órdenes de aprehensión contra militares que habrían participado en el caso Ayotzinapa.

“Se decía que si estaba involucrado el Ejército en la desaparición de los jóvenes, había que proteger al Ejército. Yo desde entonces sostenía lo contrario: que si se aclaraba que habían participado militares se tenía que decir, comprobar y castigar a los militares”, dijo el mandatario frente a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Y eso en lugar de afectar, fortalecía a las fuerzas armadas. Y eso es lo que estamos haciendo. No sólo se están dictando órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Zerón, también contra mandos militares”, añadió. Y quiero que lo sepan: se han otorgado más órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar. El que haya participado va a ser juzgado, indicó el mandatario desde Palacio Nacional.

Durante la entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, Sánchez Cordero recordó que una investigación que señala que el Ejército tuvo conocimiento de lo que pasaba con los jóvenes.

“No puedo decir más porque todo está en investigación. Estamos viendo la posibilidad de que se presenten los integrantes de esa zona militar a hacer sus declaraciones. No se entiende que no supieran qué estaba pasando. Ellos sabían. Queremos que se presenten, que declaren, queremos conocer lo que ellos vivieron y su grado o no de participación. Sería muy importante para esclarecer la verdad sobre la desaparición de los 43”, explicó.

“Seguramente alguna de las personas que han sido procesadas en Estados Unidos, alguna vez o en alguna declaración lo mencionaron o dieron alguna… O dieron esta situación del General. Los americanos están investigando los delitos por los que lo detuvieron”, agregó sobre la captura de Cienfuegos.

“Ya habíamos tenido otro caso, de otro general. No había sido Secretario de la Defensa. ¿Qué opino de esto? Se está mandando un mensaje muy claro de que no hay impunidad, aún en los más altos niveles de cualquier institución. Opino que las personas que hayan estado comiendo conductas ilícitas, pues desde luego tienen que tener consecuencias. Obviamente a través de un debido proceso pueden defenderse. Tienen el derecho de hacerlo. Al final del día, si jueces los consideran responsables, habrá una consecuencia. Es un mensaje importante de que ya no hay impunidad ni posiciones que puedan valer para que no haya consecuencias”, dijo Sánchez Cordero en La Octava.

“El Presidente lo dijo hoy en la mañana: las instituciones se fortalecen cuando algunos de sus integrantes, que han cometido conductos ilícitas, son procesados; se limpian las instituciones y quedan integrantes que ya tienen un ejemplo. Las instituciones se van integrando de personas honestas. Creo que el mensaje es claro, no hay impunidad ni por rango, posición o situación económica. Ahí estamos todos. Es el más importante mensaje que se puede dar”, añadió la Secretaria de Gobernación.