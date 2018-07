La cara detrás de ‘Las Kardashian en Culiacán’ - Noroeste

La cara detrás de ‘Las Kardashian en Culiacán’

Casi tan famosas como las originales, la parodia de ‘Las Kardashian’ nace de la creatividad de Christiane Coari

Fernando Espinoza

Culiacán es una ciudad que lo puede tener todo, incluso, a sus propias Kardashian, unas que a diferencia de las originales les encanta ir a la feria ganadera, no dudan en hacer una polliza, ir a la expoagro o visitar Mazatlán en sus vacaciones, que además son edecanes y hasta ahijadas de “El Chapo” Guzmán.

Esta alocada historia nació de la creatividad del joven fotógrafo culiacanense Cristian Corral, conocido como Christiane Coari, de 24 años. En estos días “Las Kardashian en Culiacán” acumulan más de un millón 300 mil seguidores en su cuenta de Facebook, donde se comparten los videos.

Christiane Coari

Christiane es Licenciado en Odontología, se graduó hace dos años de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y actualmente está haciendo un diplomado. Es fotógrafo de tiempo completo y en sus ratos libres hace los doblajes junto sus amigas Ana Lucía Calderón, en la voz de Kris Jenner, y Yahely Calderón, con las voces de Khloe y de Kourtney.

Sin imaginar el éxito que tendrían Christiane comenzó todo como un juego, y ahora hasta las hermanas Kardashian saben que tienen una dobles en la capital sinaloense.

“Siempre he tenido inquietud por el doblaje, siempre me ha gustado, pero por inseguridad no subía nada, fue hasta la universidad cuando mis amigos me animaron a subir un video porque se lo mostré y ellos muertos de la risa. Un día subí un video de Kim Kardashian cuando dio una entrevista a Paper Magazine, cuando hizo la polémica foto donde sale toda desnuda, y subí esa entrevista, lo divertido de esto fue que implementé cosas de Culiacán, cosas que la gente conoce de aquí, y para mi sorpresa la gente empezó a compartirlos”, explicó Christiane.

Seguido de este primer video, Christian realizó un parodia de un capítulo del famoso programa “Keeping Up with the Kardashians”, para este invitó a sus amigas Ana Lucía y Yahely, sin imaginar que en menos de tres años su proyecto llegaría a tener más de un millón 300 mil seguidores.

“Seguí con este concepto de hablar de cosas que estaban pasando en Culiacán, como los juegos de beisbol, la comida típica de aquí, y todo se fue haciendo como una bola de nieve que llegó hasta donde estamos hoy”, comentó.

Aunque no era fanático de la familia Kardashian y su reality show, sí conocía y veía el programa en ocasiones, consciente de que es un programa burdo y que la fama de esta familia estadounidense despuntó a raíz de un video íntimo de Kim Kardashian, así fue como pensó que era una buena idea hacer su propia versión para divertir a sus amigos.

Más de 200 videos son los que ha realizado y compartido desde el 2015. Sin tener un día en específico para subir nuevo material, sólo aprovecha cuando la gente está hablando de un mismo tema, por ejemplo, en estas elecciones Kim Kardashian Guzmán (personaje creado por Christiane), fue candidata independiente buscando la presidencia de la república, con propuestas como cirugías plásticas gratis para las mujeres pobres y un programa para conseguirles “sugar daddys” a las jóvenes más necesitadas, entre otras ocurrencias.

“A veces me mandan mensajes personas que están pasando por tiempos difíciles, y me dicen que gracias por subirlos, que verlos les hace más llevadera la situación que están pasando, y eso me emociona”, agregó.

Por otro lado, y para sorpresa de él, hay mucha gente que no sabe distinguir que es una parodia, e incluso hay hombres que mandan mensajes a la página invitando a salir a los personajes o cortejándolas.

Kardashian vs Kardashian “culichis”

Las protagonistas del reality transmitido en México por E! Entertainment son muy populares en estos días, tanto que Kim tiene más de 113 millones de seguidores sólo en Instagram, y sus hermanas rondan los 100 millones de seguidores.

Y pareciera que esta parodia, que se hace de manera casera desde la habitación de un joven culiacanense, no llegaría a oídos de las socialités, pero no es así: saben de su existencia, y hasta los han visto.

“Resulta que Thalía Barajas, una amiga que es maquillista de aquí, fue a un ‘work shop’ con un maquillista de las Kardashian, que también es maquillista de Cristina Aguilera, Becky G y Paris Hilton. Este chavo se llama Etienne Ortega, es de Guadalajara, y él le preguntó a Thalía de dónde era, cuando le contestó que de Culiacán, él sorprendido le dijo: ‘¿De donde son las Kardashian en Culiacán’, y le dijo que él le ha mostrado los videos a Kim y se los traduce y se divierten mucho”, dijo.

Christian espera que en realidad les gusten sus videos, bromea, y que no se les vaya a ocurrir ponerle una demanda.