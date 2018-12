La carta de Navidad del padre de un desaparecido

En vísperas de Navidad, don Adolfo solo tiene un deseo que es el del encontrar a su hijo, por lo que publicó una carta en redes sociales

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ En la víspera de Navidad, para don Adolfo sólo hay un deseo en su lista: encontrar a su hijo desaparecido.

Por ello, publicó en su cuenta de Facebook una “carta de Navidad a los captores de su hijo” y/o a quienes pudieran saber dónde está.

“En esta época de Navidad, en que se pregona la paz, el perdón mutuo, la unidad familiar, la alegría, el olvido de todo lo malo y mil etcéteras... Me dirijo a ustedes con el corazón en la mano, una y mil veces más, para pedirle a Dios Nuestro Señor por ustedes. Que dentro del mal camino donde andan, Dios los proteja a ustedes y a sus seres queridos.

Que Dios les conceda el perdón de sus maldades, que se arrepientan y busquen el buen camino, que nunca es tarde para intentar y lograrlo. Yo ya los perdoné, aunque tenga y sienta motivos para no hacerlo. Pero yo no soy nadie para juzgarlos. Sólo Dios”, se lee en la publicación.

“También le pido a Dios que les ablande su corazón y sus conciencias, para que una vez que ya le quitaron la vida a mi hijo, y a su amigo César, y ya nos desgraciaron la vida, que por favor se apiaden y nos hagan llegar un anónimo para dar con el lugar donde están sus restos. Aún viviendo este martirio, cuando menos tengamos un lugar digno, un pedacito de tierra en el camposanto, donde visitarlo y rezarle. No se imaginan el dolor y angustia de saber que mi hijo ya no tiene vida y no saber dónde están sus restos”, se agrega.

Adolfo de Jesús López Esparza y César Alberto Uriarte Cota desaparecieron el 28 de febrero de 2015, en el Fraccionamiento Ampliación San Fernando de Los Mochis, donde el primero tenía su domicilio, y según información que trascendió en aquel momento, algunos testigos dijeron que se los llevaron en una camioneta negra.

Ambos eran trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de intendencia.

Don Adolfo se integró al colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte poco después de la desaparición de su hijo.

En su carta aclara que no busca culpables, y sólo pide información que le permita recuperar a su hijo, o sus restos. Pone a disposición el número de celular 6981-127691, o pide que hagan llegar la información a la oficina de Las Rastreadoras, ubicada sobre la calle Bienestar, entre Leyva y Zaragoza.

“Antes que alcen su copa para brindar esta Navidad con sus seres queridos, acuérdense que estamos esperando ansiosos que nos comuniquen y ayuden a dar con los restos de mi hijo y sus compañeros. Deseo mil bendiciones, y aunque no lo crean, les estaré eternamente agradecido con ese gran gesto. Dios los perdone y bendiga...”, concluye la carta.