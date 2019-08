La casa de papel 3 bate rÃ©cord en Netflix: 34 millones de usuarios han visto la serie espaÃ±ola

Los Ángeles (SinEmbargo).- La exitosa serie española La casa de papel ha batido récord de audiencia, con más de 34 millones de espectadores en todo el mundo, en el lanzamiento de su tercera temporada en Netflix, aseguró este viernes esta plataforma.

“Vamos a necesitar más máscaras para todos”, se aseguró hoy en la cuenta oficial de la serie en Twitter en referencia a las caretas del pintor español Salvador Dalí, que los protagonistas de La casa de papel llevan en sus atracos.

Un total de 34 millones 355 mil 956 hogares en todo el mundo vieron la tercera temporada de La casa de papel en la primera semana tras el estreno y “no podemos estaros más agradecidos por formar parte de la banda”, agregó esta fuente.

We’re going to need more masks for all of you. 34,355,956 households watched #LCDP3 in its first week, and we can’t thank you enough for being part of the gang. 👺 pic.twitter.com/rdNHfA4UH3