Ciudad de México (SinEmbargo).- Fue el 25 de octubre de 1990 que salió a la luz el primer capítulo del especial de terror de Los Simpson o la Casita del Horror como también se le conoce. El éxito de estos maratones llegó tan lejos que cuenta con una mercancía promocional que puede ser adquirida a través de mercado libre y no es barata.

“Hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes, como la siguiente media hora; a mis hijos nada los asusta, pero el programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tiene niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana”, fue la primera aclaración de Marge Simpson para presentar el especial de terror.

El 31 de octubre de 1991, Marge dijo que ya había advertido que los niños no debían ver el programa y en esta ocasión no debería ser la excepción porque sería mucho más aterrador que el anterior, más violento y con lenguaje más fuerte, pero que los menores no harían caso. El 30 de octubre de 1994 lanzó un último aviso diciendo “Hola a todos de nuevo. Como siempre, debo advertirles que este programa de Noche de Brujas es muy horripilante, y los padres que prefieran llevar a sus niños a la cama…”, pero fue interrumpida y regresó diciendo que era mejor ver una película de vaqueros.

El éxito comercial que ha tenido la serie es bastante grande, por lo que la Casita del Horror tiene su propia línea de productos que se ofrece en mercado libre y los precios son muy variados, pues los cómics cuestan 650 pesos, pero el juego de Monopoly tiene un precio de 175 mil pesos, aunque hay usuarios que lo ofrecen más barato.

Incluso la empresa Playmates Toys creó cuatro diferentes juegos basados en los especiales y se vendieron en Toys R Us. El primer juego fue en el 200o, “TreeHouse of Horror 1”, el cual incluía un cementerio de juguete y cuatro figuras coleccionables como el Diablo, Bart Mosca, El Señor Burns Vampiro, y Homero disfrazado de King Kong; este set se ofrece en eBay por 960.84 pesos.

“TreeHouse of Horror 2” del año 2001, basado en el séptimo especial de Halloween, y conformado por una nave espacial extraterrestre, y tres figuras coleccionables: Kang, Kodos y Homero; en Amazon, el producto se ofrece por 100 dólares, aproximadamente 1,927 pesos.

En el 2002 salió “TreeHouse of Horror 3”, incluía un juguete basado en la “Irónica Máquina del Castigo del Infierno” mostrado en el cuarto especial, y cuatro figuras coleccionables: Homero con cabeza de dona, Marge Simpson Bruja, Hugo Simpson (el gemelo malvado de Bart) y Willie Invasor de Sueños; el set se ofrece en Internet por alrededor de 1,350 dólares.

El último set “Treehouse of Horror 4” del año 2003, está basado en el cuarto especial, está compuesto por una máquina del mal, y las figuras ‘El Coleccionista’, Lisa y Bart superhéroes, y Lisa Lawless (quien en la vida real interpretó a Xena: La Princesa Guerrera); el producto se ofrece en Internet por 1,299 pesos.

Al mundo de los videojuegos también llegó La Casita del Horror, uno de ellos es “The Simpson: Hit & Run” y “Los Simpson: El Videojuego”, que tiene niveles basados en los especiales.

En 2001, Fox lanzó un videojuego para “Game Boy Color: ‘Night of The Living Treehouse of Horror”, basado completamente en estos capítulos.

Los episodios han sido aclamados por la crítica, en 1996 el segmento “Homer” del cuarto especial se hizo acreedor al premio del Festival Internacional de Animación de Ottawa; en 1998 el octavo especial ganó un Premio Golden Reel como Mejor Edición de Sonido-Especiales de Televisión Animados; entre otros.

La irreverencia y las burlas hacia la sociedad norteamericana y a otros productos del mundo, es lo que caracteriza a Los Simpson, pues han transmitido 29 episodios la Casita del Horror y tienen 30 temporadas.

