La CdMx supera el pico de mayo en ocupación hospitalaria. Urge más responsabilidad, pide Sheinbaum

La semana pasada, ante el repunte de casos positivos y muertes por la nueva enfermedad de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México envió masivamente un mensaje de texto, claro y contundente, dirigido a la ciudadanía: 'es URGENTE que salgas sólo a lo necesario'

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Ciudad de México alcanzó la cifra de 4 mil 598 hospitalizados, lo que representa el 66 por ciento de la capacidad de los nosocomios capitalinos, de acuerdo con información oficial.

La cifra es la mayor registrada desde que inició pandemia en la capital. El máximo pico se hospitalizaciones había ocurrido en mayo.

“Creció la capacidad de hospitalización que teníamos en mayo, pero eso no significa que no estemos en una emergencia”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CdMx, en conferencia de prensa.

En la medida de lo posible, expuso, el llamado es a no salir de casa y si hay que hacerlo, entonces tomar todas las precauciones del caso, porque es la temporada de mayor afluencia en las calles.

“Agradecemos muchísimo a los comerciantes del Centro Histórico, establecidos y no establecidos, por su cooperación y por aceptar recortar horarios de cierres e incluso cierres completos”, dijo Sheinbaum Pardo.

La Ciudad de México tiene hoy una capacidad de 6 mil 959 camas para atender a personas enfermas.

Sobre la polémica de declarar o no a la CdMx en Semáforo Rojo, Sheinbaum dijo que de manera responsable se declaró a la ciudad en emergencia, pero confinar no da resultado si la gente sigue haciendo fiestas y reuniones familiares, que es donde se han dado los mayores contagios.

“Estamos en una situación de emergencia por Covid”, insistió la Jefa de Gobierno. Por eso estamos generando información y más información para que la ciudadanía esté alerta, explicó.

El viernes, Hugo López-Gatell pidió evitar las reuniones en lugares cerrados, que son la peor fuente de contagios. “Es extremadamente urgente que los ciudadanos detengan los contagios”, expresó el Subsecretario de prevención y promoción de la Salud por el incremento de casos que requieren hospitalización en la Ciudad de México. “Por favor, ayúdenos. Ayúdenos todos”.

“La única forma en que los contagios pueden perder velocidad es en la medida en que nos mantenemos lejos unos de otros. En la medida en la que no salimos, cuando no es estrictamente indispensable, de nuestras casas. La velocidad de contagio, cada vez es mayor. Esto es signo de una epidemia en extremada aceleración, por eso el señalamiento es que necesitamos cooperar todas y todos”, dijo López-Gatell.

“Es importante no reunirnos en sitios públicos, o lo que ahora es un fenómeno de enorme preocupación: cuando nos reunimos en lugares privados”, agregó.

La misma Claudia Sheinbaum anunció que es cuestión de días para que los hospitales se saturen completamente y expresó su preocupación por las reuniones por la temporada navideña en lugares privados, normalmente cerrados.

Sheinbaum repitió las cinco reglas de la ciudad, todas violentadas por los urgidos de fiesta:

1) Si no tienes que salir, no salgas.

2) Si sales, usa cubrebocas y guarda la sana distancia.

3) No fiestas, no reuniones no posadas.

4) Realizar compras vía electrónica o salir menos.

5) Si se tienen síntomas o una prueba confirmatoria Covid, aíslese.