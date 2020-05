La cerveza no puede ser mÃ¡s necesaria que unos zapatos, dicen comerciantes de Rosario

La cerveza no puede ser más necesaria que unos zapatos, dicen comerciantes de Rosario

Si no nos dan solución, vamos a abrir, y no es rebeldía, es justicia, advierten los comerciantes del mercado municipal

Hugo Gómez

20/05/2020 | 12:53 AM

EL ROSARIO._ Tras el cese de la Ley Seca, La Unión de Locatarios del mercado Miguel Hidalgo demandó la apertura de sus negocios, porque sus productos también son importantes.

"Si no nos dan solución, vamos a abrir, y no es rebeldía, es justicia... No puede ser más esencial la cerveza que unos zapatos", expuso María Elena Gómez Cañedo.

Precisó que ya son 50 días que bajaron las cortinas de sus tiendas, y todo ha significado pagos, además de pérdidas.

Los comerciantes demandaron una postura del Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez.

Una representación de los comerciantes acudió a Oficialía Mayor para urgir acciones que les permitan trabajar.

Destacaron además que apenas se recuperaban de 2018, tras el paso del Huracán Willa, cuando se cerraron las calles para su rehabilitación.

Se destacó que el comercio depende de celebraciones como Semana Santa, Día del Niño y Día de las Madres que significa un respiro para sus negocios.