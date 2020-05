La CFE estÃ¡ haciendo negocio con la pandemia del Covid-19, seÃ±ala CuÃ©n Ojeda

La CFE está haciendo negocio con la pandemia del Covid-19, señala Cuén Ojeda

El dirigente del Partido Sinaloense sostuvo que era algo obvio que los recibos de luz llegaran tan alto cuando el Gobierno Federal puso en confinamiento a la ciudadanía, es por eso que el pasista pidió a la federación más sensibilidad con los cobros

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En medio del confinamiento por la pandemia de Covid-19, con los altos cobros en las tarifas eléctricas, la Comisión Federal de Electricidad está haciendo negocio, señaló Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense.

Luego de las múltiples denuncias de la ciudadanía y de que algunos diputados que integran la 63 Legislatura pidieran que se hicieran cobros más justos, el líder pasista lamentó que la CFE esté sacando provecho con los altos cobros que está realizando a la ciudadanía.

Sostuvo que es algo ventajoso, dado que debido al confinamiento en los hogares, era obvio que el recibo llegaría más elevado.

"Porque está haciendo negocio la Comisión Federal de Electricidad porque ellos nos refundieron en nuestras casas, porque es una estrategia, la estrategia del Gobierno para que no haya tanto contagio, claro, para el beneficio nuestro, ¿pero el costo quién lo está absorbiendo? Están atropellando a las familias en el incremento de lo que es el recibo de luz", expresó.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa enfatizó que no duda en que los cobros sean los correctos; sin embargo debe prevalecer la sensibilidad del Gobierno Federal para aplicar descuentos debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19.

"Los recibos de luz llegaron demasiado alto, en el sentido de que nosotros no dudamos de que la energía esté bien medida, nosotros sabemos que hoy hubo más consumo que en otras ocasiones, sin embargo este consumo se debe a que a nosotros, a la ciudadanía se nos marcó una estrategia para contrarrestar estar pandemia", mencionó.

"Apelamos a la sensibilidad del Gobierno a que estamos en este momento en tiempos extraordinarios, estamos en una emergencia sanitaria, de que lo que se trata es que la gente se confine, y no la puedes confinar cobrándole más cara, bueno, no están cobrando más cara, haciendo negocio, no puedes confinarla haciendo negocio".

El pasista dijo que ellos ya han metido iniciativas al Congreso de la Unión para que se hagan modificaciones a los cobros en las tarifas eléctricas, pero con la actualidad del país por el virus, espera que otras fuerzas políticas también se sumen a este llamado.

"Ha habido una gran lucha para que la tarifa 1F en lugar de seis meses sea de ocho meses, porque aquí, lo que es abril y noviembre ya hay calor, y nada más se toma de lo que es de mayo a octubre, pero esto tampoco se ha aceptado", lamentó.