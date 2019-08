La Chilindrina podría formar parte de la bioserie de Chespirito

Hijo de Roberto Gómez Bolaños dice que tiene afecto por María Antonieta de las Nieves

Noroeste / Redacción

27/08/2019 | 11:48 AM

Luego de que María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, confesara su interés por participar en la bioserie de “Chespirito”, es Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, quien reveló que ha buscado a la actriz.

Debido a que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” no pudo arreglar sus diferencias con De las Nieves antes de morir, es que Gómez Fernández aprovechó la entrevista del programa Ventaneando para aclarar que él tiene afecto por “La Chilindrina”, publicó eldiariodecoahuila.com.

“A María Antonieta siempre le he tenido un gran cariño, la conocí desde niño y siempre ella también me recibió con mucho cariño, entonces lo que sea sumar es bienvenido”, dijo tras cuestionarlo sobre el interés de la actriz de participar en dicho proyecto.

Posteriormente, Gómez Fernández recalcó su interés por incluir a María Antonieta en la bioserie de su padre.

“Estamos en ese proceso, a mí me encantaría que pudiera ser así porque por supuesto ella tiene una visión muy particular de muchas cosas, para mí sería un enorme gusto, la busqué, pero no la encontré recientemente”.

Finalmente, el productor de televisión le envió un mensaje a la artista.

“Un saludo con todo cariño a Tony, ojalá podamos vernos pronto”.