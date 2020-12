CICLISMO

La ciclista Luz Daniela Gaxiola logra marca mundial en Colombia

La sinaloense alcanza el segundo mejor tiempo en la pista en los 200 metros lanzados, comparados con los campeonatos del mundo

Noroeste / Redacción

18/12/2020 | 12:45 AM

CULIACÁN._ La velocista sinaloense Luz Daniela Gaxiola González, cerró el 2020 con tres medallas de oro en el Torneo Internacional de Ciclismo de Pista en Cali, Colombia, incluyendo una marca mundial en los 200 metros lanzado.

La ciclista clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, logró el segundo mejor tiempo en la pista en los 200 metros lanzados, comparados con los campeonatos del mundo, al registrar un 10:771.

El mejor tiempo lo tiene Guo Shuang de China con un tiempo de 10:676 realizado en el Campeonato del Mundo de 2015, Daniela es segunda y el tercer puesto es de Kristina Vogel de Alemania con 10:783 conseguido en la Copa del Mundo en febrero de 2017.

“La verdad no sabía cómo venía para esta competencia, no traía expectativas muy altas, pero si sabía que venía en condiciones de competir, estoy contenta con el resultado, con los tres oros que me llevo (keirin y velocidad), pero más contenta con la marca que puede hacer en los 200 metros lanzado”, dijo al respecto Gaxiola González.

“Es el segundo mejor tiempo de la pista, que habla del buen trabajo que he venido haciendo en el área de la velocidad, en el campeonato del mundo quedé en séptimo lugar, y estos resultados me dan confianza para seguir con la preparación y encarar el 2021 con la mejor actitud y disposición de seguir haciendo mejores cosas”, apuntó la seleccionada nacional.

Esta es apenas la segunda competencia internacional a la que asistió, después de la Campeonato del Mundo en marzo donde concluyó con la clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos Tokio.