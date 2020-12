La clase cultural y política de México lamenta la muerte de Manzanero

Lo despide con el sabor amargo de un ingrato 2020 que se ha llevado a grandes personajes del País

Ciudad de México.– La muerte del cantante Armando Manzanero, provocada por complicaciones de Covid-19, ha causado un gran pesar en México y ha puesto un doloroso rostro, en alguien conocido y querido, a un invierno crudo debido a la pandemia que azota al País y al mundo.

El autor de clásicos de la música romántica mexicana, como “Somos novios”, “Voy a apagar la luz”, “Contigo aprendí”, “Esta tarde vi llover” y “No”, fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo a Covid-19 e intubado días después.

Este lunes, la escena cultural y política de México, y también internacional, lo despide con el sabor amargo de un ingrato 2020 que se ha llevado a grandes personajes del país.

LA CULTURA DESPIDE AL CANTAUTOR

La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, fue de las primeras en confirmar la muerte del cantante cuyas letras definió como “parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos”.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lo despidió sin antes recordar su legado “siempre imprescindible e inolvidable en el arte musical de México”.

El Premio Grammy, quien le entregó a Manzanero un reconocimiento honorífico en 2014 por su trayectoria, también dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Describió su partida como una “irreparable pérdida para el mundo de la música latina”.

Ricardo Montaner recordó a Manzanero con la canción “Te extraño”, que grabó a su lado.

El cantante Raphael tuteó parte de la canción “Adoro”, que grabó a dueto con el maestro Manzanero en 2013.

El actor Hector Bonilla fue más allá del talento de cantautor y destacó su bondad.

La cantante María León envió sus condolencias a la familia.

El escritor venezolano Leonardo Padrón lamentó la muerte en 2020 que no tregua.

El español Pablo Alborán también recordó el haberlo conocido.

Las bandas de rock de América Latina también se vieron influenciadas por la música de Manzanero. Los Hombres G y Los Bunkers agradecieron tu talento y lo despidieron.

DESDE LA POLÍTICA LAMENTAN SU MUERTE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el falleciendo del cantante nacido en Mérida durante su conferencia mañanera. Describió a manzanero como “lo mejor del país” y lamentó su muerte.

"Me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero. Es algo muy triste. Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social. No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró que lo habían contratado para amenizar una boda de un político en un país centroamericano, el que se casaba era un Presidente, y todo era lujo y extravagancia en la fiesta. Y él declaró que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo hacía en contra de su voluntad porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que se hiciera esa fiesta de tanto lujo”, dijo el Presidente López Obrador durante la conferencia.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, tomó un momento para lamentar el fallecimiento del músico.

Mauricio Villa, Gobernador de Yucatán y con el que el maestro hiciera su último acto en público a inicios de este mes, lamentó su fallecimiento.

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Maestro Armando Manzanero. Gracias por dejarnos un legado musical que puso en alto el nombre de #Yucatán en #México y en el mundo. A toda su familia y amigos, les deseo pronta resignación", se lee en un tuit.

Asimismo, el Michelle Fridman, Secretaria de Turismo del Estado de Yucatán también lo despidió:

“Las letras, música e inigualable y romántica interpretación” será el legado de Manzanero, destacó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El ex candidado a la Presidencia, José Antonio Meade, recordó a Manzanero con una de sus canciones.

"Armando Manzanero se le va a extrañar y siempre a recordar en el corazón".