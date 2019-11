La clavadista Adriana JimÃ©nez denuncia que la Conade le retirÃ³ el apoyo para seguir practicando

La clavadista Adriana Jiménez denuncia que la Conade le retiró el apoyo para seguir practicando

A pesar de que le informaron que su disciplina ya no entra en las becas del fideicomiso de la Fodepar, la clavadista demostró lo contrario

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ La clavadista Adriana Jiménez dio a conocer ayer que la Conade le quitó el apoyo para que siguiera practicando su deporte. Le informaron que su disciplina ya no entra en las becas del fideicomiso de la Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento).

Adriana demostró lo contrario, sin embargo, no ha recibido respuesta de las autoridades. La situación se la toma personal y espera pronta resolución.

“Lo tomo de manera personal. A raíz de que en Twitter pregunté cuándo se nos iba a otorgar la beca porque ya había varios meses que no la percibíamos. A raíz de eso empecé a recibir este tipo de anuncios que por la Federación Mexicana de Natación no estaba inscrita adentro de la misma, que no estaba avalada para participar en eventos internacionales, que ellos no tenían conocimiento de dónde salía mi beca y de dónde salió lo del Premio Nacional del Deporte, aunque ellos me propusieron.

“Se anunció a los medios de comunicación que mi disciplina no era oficial, que no competía en copa del mundo o campeonato mundial. Tengo medallas en esas justas mundiales. Dijeron que mi disciplina es un show. Los desmentí asegurando que la Fina (Federación Internacional de Natación) avala mi deporte”, expresó la atleta en conferencia de prensa.

Considera que la quieren borrar de toda competencia, aunque ella se respaldará en sus logros.

“Siento que están viendo la manera de dejarme fuera, pero lo mejor con lo que me puedo avalar son con los resultados a través de los años, con la plata mundial que tengo este año y también con el programa que he venido siguiendo con mi entrenador con el que manejamos nuestros objetivos y los cumplimos”, explicó.

NO TIENE COMUNICACIÓN CON ANA GABRIELA GUEVARA

“No he tenido ningún contacto o acercamiento con Ana Guevara. Me sorprendió que ella ha visitado fuera de la Ciudad de México a atletas. Jamás recibí una visita de ella, alguna llamada o correo electrónico. Me gustaría que nos sentáramos y platicáramos acerca de este tema”, comentó.

Con el único que ha intercambiado palabra es con el subdirector de la Conade, Israel Benítez y fue para informarle que estaba fuera de la Fodepar.

“En el momento que me reúno con Israel Benítez, fue el momento en que me niegan mi carta compromiso. Me reuní con él el 17 de este mes (octubre) y me dice que estoy dada de baja del Fodepar porque cambiaron las reglas de operación y mi deporte que son los clavados de altura ya no forma parte de las reglas de operación. Investigué y no han cambiado las reglas de operación.

“Más adelante, él me menciona que no he estado en las reglas de operación y que la administración pasada me dio mi beca y el Premio Nacional del Deporte, porque estaban haciendo las cosas mal”, puntualizó.

Por último, aceptó que está recibiendo el apoyo de un diputado y que colaborará con lo que se le pida para poder seguir recibiendo la beca.

“Estoy dispuesta a presentar lo que se me pida para aclarar que tengo que ser proveedora de ese apoyo, que no se me puede dar de baja. Mientras que no haya un documento avalado por el comité técnico, esto no puede proceder. Afortunadamente el diputado Ernesto Vargas me ha estado apoyando y me encantaría que el secretario de Educación Pública haga algún tipo de respuesta ante este llamado”, finalizó.

