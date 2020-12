La clavadista Paola Espinosa revela que venció al Covid-19

La doble medallista olímpica tuvo un cuadro leve de pulmonía tras infectarse

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ La mexicana Paola Espinosa, doble medallista olímpica de clavados, reveló este miércoles en que sufrió el Covid-19, pero venció la enfermedad y ahora tiene más deseos que nunca de competir en sus quintos Juegos Olímpicos.

"Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaron los días, tuve complicaciones que he ido superando, como un cuadro de leve pulmonía que me fue tratado y no he tenido mayor complicación", señaló la deportista en sus redes sociales.

Campeona de la prueba de plataforma de 10 metros en los Mundiales de natación de Roma 2009, Espinosa conquistó la presea de bronce en los saltos por parejas en los Olímpicos de Pekín 2008 y mejoró a plata en esa misma especialidad en Londres 2012.

"Desde que inició la pandemia fui muy cuidadosa siguiendo las medidas de prevención, pero me pasó. Lo más doloroso esa que mi hija Ivanna (sin síntomas) también era positiva, pero su amor y el de mi familia, me dio la fuerza para salir adelante", agregó.

Después de semanas difíciles en casa, lo vencí. #PorIvana #PorMéxico NADA ME DETENDRÁ ¡Gracias por su cariño! pic.twitter.com/M1KLbmd4Ci — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) December 23, 2020

A los 34 años Espinosa se mantiene en una admirable forma deportiva; el año pasado, junto a su compatriota Melany Hernández, ganó la presea de bronce en clavados sincronizados en los Mundiales de Corea.

En esa prueba la mexicana pretende asistir a sus quintos Juegos Olímpicos, en Tokio el próximo verano, en los que su deporte México tiene posibilidades de entrar en la disputa de por lo menos dos medallas.

Los deportistas mexicanos se entrenan para por lo menos igualar en Tokio las cinco medallas conquistadas en los Olímpicos de Río de Janeiro.

(Con información de EFE vía Yahoo)