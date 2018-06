La CNDH no sirve para defender los derechos de los pacientes: Tere Guerra - Noroeste

La CNDH no sirve para defender los derechos de los pacientes: Tere Guerra

La activista reprueba la intervención del organismo defensor de los Derechos Humanos en casos de violación a los derechos de los pacientes

Valeria Ortega

CULIACÁN._ Las quejas se mandan a La carabina de Ambrosio y los pacientes andan correteando la Comisión Nacional y no resuelven nada, opinó Tere Guerra, respecto a los casos de agresiones a derechos de los pacientes, y teme que pase lo mismo en el caso de la adolescente que fue golpeada por una enfermera del IMSS, de acuerdo a un video evidenciado el 28 de junio.

La activista señaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al organismo estatal de no contribuir en la resolución de los casos que les competen, lo que provoca que más hechos se quedan en el olvido.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos está muy burocratizada y no sirve como espacio para poner quejas contra el Seguro Social y eso lo podemos nosotros documentar con casos donde han llegado allá y es hora que no resuelven, tres años y no resuelven”, señaló Guerra.

Por otra parte, acusó al Instituto Mexicano del Seguro Social de no tener las condiciones y recursos tanto materiales como humanos que se requieren para atender la demanda ciudadana, como camillas, consultorios, quirófanos, entre otras cosas.

Situación a la que atribuyó la conducta de su personal que termina en agresiones leves y otras graves hacia los usuarios.

“Lo que viene sucediendo en el interior tiene que ver con una incapacidad y con una falta de estructura y recurso humano que también genera al empleado bastante estrés laboral, porque trabajan bajo mucha presión porque no hay ni la infraestructura humana ni material, de acuerdo al número de afiliados y derechohabientes.

“No hay camas, quirófanos, ni hay consultorios de acuerdo al número de afiliados y la demanda que tienen, entonces el maltrato es constante y yo lamento que se tenga la sanción abajo y no se esté viendo a quienes son los responsables de estas omisiones graves que están repercutiendo en el maltrato al paciente”, comentó.

Guerra dijo que el IMSS tendrá que fincar una responsabilidad a la enfermera involucrada en la agresión, debido a que hay una prueba contundente de maltrato. Así como ella tendrá la oportunidad de defenderse por su Garantía de Defensa.

También lamentó que en el Seguro Social se repitan ese tipo de situaciones, a veces con mayores consecuencias.

“Lo que me llama la atención es cómo al final todo queda en un eslabón más delgado, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene fallas estructurales es este tema, el maltrato al paciente se repite constantemente y a veces con consecuencias graves... este caso se puede estar repitiendo y a veces no con nalgadas pero sí con gritos”, agregó.