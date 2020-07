La Coca-Cola tiene que ser expulsada de México, asegura la Senadora Jesusa Rodríguez

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– La misma semana en la que Hugo López-Gatell reiteró que las bebidas azucaradas matan a la gente, la Senadora Jesusa Rodríguez aseguró que la Coca-Cola, corporación multinacional estadounidense de bebidas, tiene que ser expulsada de México.

En un video compartido en sus redes sociales, Rodríguez apareció leyendo un fragmento del libro Mala Leche, escrito por la periodista argentina Soledad Barruti.

“Chiapas es el estado más pobre del País. 30 por ciento de su población está desnutrida. Los niños que habían empezado a consumir refrescos cuando tenían menos de 5 años, se habían convertido en adolescentes obesos y diabéticos. Pero hasta que no aparece la enfermedad, nadie piensa que hay algo malo en la Coca-Cola”.

Después de leer el párrafo ante la cámara, Rodríguez cerró el libro y dijo: “La Coca-Cola tiene que ser expulsada de México”.

El tabaco y las bebidas azucaradas matan, pero antes se hablaba con eufemismos, dijo el 21 de julio Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, luego de que la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) reprobara que el funcionario llamara “veneno embotellado” a los refrescos.

El Subsecretario adelantó que esta semana van a llevar a la conferencia sobre Covid-19 un análisis sobre cuántas muertes y qué proporción de muertes en México se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas.

“7 por ciento de la mortalidad general es atribuible a bebidas azucaradas. Ahorita estamos alcanzando 40 mil muertes por Covid-19, 7 por ciento son 40 mil muertes. Lo que llevamos de epidemia de Covid-19 muere en México cada año atribuible a bebidas azucaras, y eso sólo bebidas azucaras. La mitad d los que murieron en 2018 en México fue por una mala alimentación. Así de dramático es el asunto. ¿Qué debemos hacer? Mucho. Ojalá tuviéramos una acción de Estado, no sólo del Gobierno”, expuso.

Tres días antes, López-Gatell Ramírez afirmó que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de Covid-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, dijo durante el arranque de la estrategia de intervención local de salud comunitaria en Chiapas.

“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no sólo con medicamentos. No sólo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas; no, qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal. Cuánta azúcar traen las bebidas…”, expuso López-Gatell Ramírez frente a Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).