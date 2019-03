La colecciÃ³n de arte de George Michael se vende por 12 mdd

La colección de arte de George Michael se vende por 12 mdd

El dinero reunido en la subasta será destinado a cuestiones filantrópicas que el músico apoyó en vida

Noroeste / Redacción

LONDRES._ La colección de arte contemporáneo que perteneció al difunto George Michael se vendió por 12.2 millones de dólares, de acuerdo con la casa de subastas Christie's.

El cantante fue un importante coleccionista de obras del movimiento Young British Art y amigo personal de muchos de sus artistas, cuyas galerías y estudios visitaba frecuentemente.

Christie's calificó esta subasta de más de 200 obras, celebrada en Londres el jueves por la noche, como una "oportunidad única" para los fans de ese movimiento artístico de los años 1980 y 1990, difundió expansion.mx.

The Incomplete Truth, obra realizada en 2006 por Damien Hirst y que consiste en una paloma conservada en formol, se vendió por 911.250 libras, menos de su precio estimado, de entre 1 y 1.5 millones.

The George Michael Collection has realised a combined total of £11,328,125 across the spirited evening auction and online platform. Proceeds from the sale will be used to continue George Michael’s philanthropic work. pic.twitter.com/OfEUOaFKIU — Christie's (@ChristiesInc) 15 de marzo de 2019

Las ganancias de la subasta se destinarán a varios proyectos filantrópicos que Michael apoyó en vida, precisó la casa de subastas.

El cantante murió el 25 de diciembre de 2016, a los 53 años, de problemas cardiacos y hepáticos.

Durante su carrera vendió más de cien millones de discos y tuvo una serie de éxitos masivos entre 1983 y 1996.

Entre sus mayores éxitos se encuentran Wake Me Up Before You Go Go Go, Last Christmas y Faith.