La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas debe $700 mil por paquetes funerarios durante el 2020

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Jucopo, reprueba que al octavo mes del año, Ejecutivo no ha dispersado el recurso etiquetado para víctimas

América Armenta

Una deuda de más de 700 mil pesos por paquetes funerarios tiene la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, y está a la espera de los 10 millones de pesos que fueron etiquetados por el Congreso para atención a víctimas, que el Gobierno del Estado no les ha entregado.

La lideresa de Morena en el Congreso, Graciela Domínguez Nava, reprobó que los recursos presupuestados para atención a la ciudadanía no se estén dispersando, lo cual debió suceder iniciando el año, y hasta el mes de agosto no se ha entregado, siendo que está ya etiquetado para estos fines.

“Nuestra opinión es de rechazo a esa conducta del Ejecutivo estatal, una conducta que mantiene no solamente con la comisión, sino con otros rubros que hemos etiquetado, pero tratándose de un tema tan sensible para atención a víctimas, me parece que cuando contrastamos cómo han usado el recurso público a manos llenas en tema del carácter más privado, insisto con lo de los estadios, pues molesta”, dijo la morenista Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

La diputada resaltó que se siente inconforme con el hecho de que el Gobierno estatal tenga esa actitud con el presupuesto que se etiqueta para temas de carácter social, pero que no pueden estar señalando si al final el Ejecutivo no hace su parte.

“Creo que la ciudadanía tiene que observar que es un gobierno que no tiene interés en los temas de protección de los derechos humanos, ese es un caso de protección a los derechos humanos, vivimos en un estado donde hay muchos eventos de violencia, muchas familias que quedan en el desamparo y no es posible que si hay dinero etiquetado, que además seguramente no es suficiente, pues no se los entreguen”, reiteró.

Otros recursos etiquetados

Además de los 10 millones que se etiquetaron para la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, la legisladora aumentó el reclamo exponiendo que en materia de salud tampoco se han dispersado los recursos etiquetados al Hospital Pediátrico de Sinaloa, que fueron 25 millones de pesos; para los penales, que fueron 15 millones de pesos, y que el Gobernador anuncia que ya lo van a hacer, pero no lo hacen.

La espera en la entrega de los recursos para salud le parecieron a Domínguez Nava una contradicción, que se sigue en medio de una pandemia y es el personal médico quienes se han mantenido al frente para atender a las víctimas.

“La pandemia misma debería convocar a la autoridad estatal para que haya más apoyos y resulta que lo que ya estaba etiquetado en apoyos o rezagos que vienen arrastrando ni siquiera eso se respeta, ni siquiera esos incentivos económicos porque son para cuestiones de carácter salarial”, expresó.

“Este recurso, en primer orden, el estado debería darle dispersión, no debería esperar a que transcurran siete meses del año y que todavía ese dinero esté ahí, guardado o utilizado quién sabe dónde. Ya pasó el año pasado donde no utilizaron recurso etiquetado y de carácter social”, reiteró.

Pide que se mantenga vigilado el uso de recursos y garantizar que se entregue a las instancias a las que corresponde.