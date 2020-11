La Conapesca 'nomás nos da largas', dicen pescadores

Sin acuerdos concluye reunión entre pescadores y funcionarios sobre pesca de dorado en Mazatlán; pactan nueva reunión para el viernes

Belizario Reyes

Sin acuerdos para que les permitan la captura comercial de pez dorado concluyó esta tarde la reunión entre pescadores de Mazatlán y personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, pero con el ofrecimiento de reunirse nuevamente el viernes.

"Como siempre dándonos largas, nos comentaron que para el viernes otra vez viniéramos que porque van a hablar a México y no sé qué tanta cosa, como siempre lavándonos el dedo en la boca de que tienen que hacer unos estudios, que Inapesca (Instituto Nacional de Pesca) tiene que dar un estudio y que por lo pronto no nos desesperemos, pero están pasando los días y no queda otra más que esperar", manifestó el presidente de la Unión de Pescadores de Playa Sur, Julio César González Corona.

El martes durante cerca de ocho horas integrantes de agrupaciones de pescadores de Mazatlán realizaron un bloqueo en la entrada al Canal de Navegación, en este puerto, para exigir que les dejen pescar dorado de manera comercial y no sea exclusivamente para pesca deportiva, además que inspectores de Pesca y marinos dejen de hostigarlos, quitarles el producto, que les regresen una panga decomisada y denunciaron que un pescador fue amenazado por un marino de darle unos balazos.

Por dicho bloqueo no se permitió la entrada y salida de ninguna embarcación, incluyendo el ferry de carga procedente de La Paz, Baja California Sur, que tuvo que esperar cerca de ocho horas para poder ingresar a su terminal en Playa Sur.

Dirigentes de las cooperativas pesqueras Playa Norte, Playa Sur, Puente Juárez, Rafael Buelna e Isla de la Piedra se reunieron la misma tarde del martes con el director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Conapesca, César Julio Saucedo Barrón, a quien le manifestaron su demanda y la serie de hostigamientos de que dicen ser objeto, por lo que se acordó una reunión más a las 10:00 horas de hoy en las oficinas de esa misma dependencia.

Se tiene que modificar la Ley: Conapesca

Se tiene que modificar la Ley para que se puedan otorgar permisos para la pesca comercial de dorado, de otra manera no es posible, dijo el director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Comisión Nacional de Acuacultura y pesca, César Julio Saucedo Barrón.

"El dorado es una especia reservada para pesca deportiva, y bueno, se tiene que hacer la modificación de la Ley para que se puedan otorgar permisos (para pesca comercial de esta especie), de otra manera no es posible", dijo Saucedo Barrón tras una reunión con dirigentes pesqueros de Mazatlán, de acuerdo con información proporcionada por la Conapesca.