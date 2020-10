La consulta de Alfaro es de 'humo', porque no sería vinculante y el Consejo Ciudadano está en la 'congeladora'

Para que un estado pueda salir del pacto sería necesario reformar la Constitución Mexicana, concretamente el artículo 43 que establece a Jalisco como parte integrante de la Federación

Sinembargo.MX

28/10/2020 | 12:37 AM

Ciudad de México.– Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, anunció ayer que impulsará una consulta popular para saber si los ciudadanos están de acuerdo con que la entidad permanezca en el pacto federal, tal y como sugirió también el martes en su conferencia mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, dicha consulta propuesta por el Gobernador emanado de Movimiento Ciudadano (MC) no podría realizarse en este momento, ya que no se ha conformado el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza que, según la Ley, decide si proceden o no las solicitudes para activar los mecanismos de participación que existen en Jalisco, aclara una investigación publicada este miércoles por la periodista Mireya Blanco, de Notisistema.com.

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana y Popular, el Consejo deberá integrarse por 15 representantes de sectores como los adultos mayores, feministas, pueblos originarios, un miembro de la sociedad civil del interior del estado, diputados, un consejero electoral y la misma secretaria de Participación Ciudadana, cita la periodista.

La misma Ley, añade, establece que la organización y desarrollo de las consultas ciudadanas son delegadas al Consejo, y se debe emitir un dictamen de procedencia que contenga las preguntas que se harán y el costo del ejercicio.

“La consulta puede ser solicitada por el Gobernador, y para que sea obligatorio acatar su resultado debe participar el 33 por ciento de la población del área donde se aplique, y la mitad más uno debe votar en el mismo sentido”, expone Blanco.

Según la Ley de Participación Ciudadana, impulsada por el Gobernador, el Consejo de Participación Ciudadana Popular para la Gobernanza será el responsable de promover la participación y la cultura de la paz; también de incentivar el uso de los mecanismos de participación, así como observar su organización, desarrollo, implementación, difusión y la declaración de resultados.

Pero, en 2019, el Congreso estatal declaró desierta una primera convocatoria para designar a los integrantes del Consejo; luego de ese proceso fallido se reformó la Ley para que, por única ocasión, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana conforme un comité técnico que se encargue del proceso.

“La celebración de una consulta popular estatal sobre la permanencia de Jalisco en el pacto federal no podría realizarse por el momento pues no se ha integrado el Consejo Estatal de Participación Ciudadana para la Gobernanza, al que le corresponde definir la procedencia de las solicitudes de mecanismos de participación”, dice por su parte El Informador.

La Diputada Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, afirma al mismo diario que el resultado de la consulta estatal no sería vinculante pues la modificación del pacto federal es un tema nacional que corresponde al Congreso de la Unión.

“La consulta popular que plantea el Gobernador únicamente serviría como un referente de la voluntad de los habitantes del Estado, pero de ninguna manera sería vinculante para la reforma federal”, precisa.

La legisladora añade que para que un estado pueda salir del pacto sería necesario reformar la Constitución Mexicana, concretamente el artículo 43 que establece a Jalisco como parte integrante de la Federación. Para concretar la reforma federal sería necesario que fuera aprobada por dos terceras partes del Congreso de la Unión y avalada por al menos 17 de los Congresos estatales.

“Según la legislación vigente, el Consejo Estatal de Participación será conformado por la titular de la Secretaría de Planeación, la Diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Participación, el presidente del Instituto Electoral y un integrante nombrado por el pleno del Comité. Además de un académico de las universidades asentadas en el Estado; un representante del sector empresarial; integrante de la comunidad de personas con discapacidad, un representante de pueblos originarios, representante del movimiento feminista; miembro de la diversidad sexual; un integrante de una organización civil del Área Metropolitana de Guadalajara y otro de una agrupación con domicilio en el interior del estado. También representantes de los jóvenes, de adultos mayores y de asociaciones de padres de familia”, explica El Informador.

Apenas hace dos semanas, la Secretaría de Planeación instaló el comité técnico encargado del proceso de selección de los integrantes ciudadanos del nuevo Consejo, pero aún no se emite la convocatoria.

ALIANCISTAS VS. AMLO

El martes por la mañana, ante los amagos de los 10 gobernadores que conforman la llamada Alianza Federalista de romper el pacto federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los mandatarios locales que si tienen vocación democrática les pregunten por medio de la consulta a los ciudadanos que gobiernan si están de acuerdo.

Minutos después de que AMLO terminara su conferencia en Palacio Nacional, Alfaro Ramírez le respondió.

“En Jalisco le tomamos la palabra, en Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer la consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El Presidente dice que hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión; vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos”, dijo el mandatario de Movimiento Ciudadano (MC).

Luego, en el transcurso del día, los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”; de Colima, José Ignacio Peralta, y Aguascalientes, Martín Orozco, informaron que analizarían realizar una consulta ciudadana para saber si los habitantes de sus entidades desean abandonar el pacto federal.

Además, Silvano Aureoles, de Michoacán, se sumó a la iniciativa de Jalisco, y dijo que en esa entidad sí se llevaría a cabo una consulta.

Pero la mañana de este miércoles, el Jefe del Ejecutivo federal endureció su posición.

López Obrador advirtió que no le va a entregar el presupuesto a los gobernadores aliancistas que buscan separarse del pacto federal, mucho menos a los que no aprobaron en su momento que se dieran becas y apoyos directos a la población. Además, aclaró, no se le debe nada a los 10 gobernadores que lo confrontan: “ni un peso”, aseguró.