La corrupción - Noroeste

Evangelización, Educación y Cultura

La corrupción

Columna religiosa

Padre Amador Campos Serrano

“Donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres”. En esta alusión, este texto del Evangelio, encontramos un tema debatido que ha estado presente en toda la historia, es el siempre discutido tema de la corrupción.

En su acepción más común, la corrupción señala el proceso de descomposición de un organismo alguna vez dotado de vida, la cual cada vez más, esta se va ausentando para entrar en un estado de muerte, acompañado, comúnmente, de emanaciones de fetidez cada vez más intensas.

Este concepto es inicialmente aplicable a los seres vivos o a organismos que alguna vez la tuvieron, pero se extiende a otras entidades, en las cuales también participan los seres vivos y por alguna razón se ha iniciado un estado de deterioro, conduciendo a la muerte.

Visto desde el punto de vista orgánico, para llegar a la ausencia de vida, es decir a la muerte, se empieza con un proceso de descomposición, que bien pudiera retardarse para llegar a su punto final, pero finalmente, cuando esto llega, será imposible volver ese organismo a la vida

Extendido este concepto al ámbito social, es decir, al campo de nuestras relaciones humanas, ya sea en lo político, lo religioso o lo cultural, aunque estos estados estén sustentados por profundas raíces, sin embargo, al ser realizados por seres humanos, susceptibles al error, quedan expuestos a la posibilidad de una descomposición causante de padecimientos, que si se van agrandando, conduzcan al trágico final.

Generalmente, en el ámbito social se aplica el término corrupción al ejercicio de actividades ilícitas, por lo común en la búsqueda ilegal de beneficios económicos, pero también puede implicar el abuso del poder o una insana permisividad, apoyada en una equivocada interpretación de la tolerancia.

Al dar inicio, en el tejido social, de un proceso de corrupción, de la misma manera como sucede en un organismo biológico, inicia un progresivo deterioro, acentuándose cada vez más en manifestaciones evidentes dentro del ambiente correspondiente

El tema de la corrupción, repetido una y otra vez, es bandera de muchos movimientos, todos con el consenso, cuando la ven en otros, de la necesidad de acabar con ella, pero es una realidad que permea las culturas, consintiéndola con explicativas razones, como la de seguridad nacional, la ley del más fuerte o de una solución política, convirtiéndola en un camuflaje cultural en el que se esconden ideas contrarias, siendo muchos quienes viven de ella.

Solo la radicalidad de la decisión de decir “esto yo no lo voy a hacer, porque no va con mis principios”, podría vencer ese lastre que todos reconocemos, pero continuamente lo toleramos.

Para ello es conveniente hacer vida la recomendación de Jesús: “que tu sí sea si y tu no sea no, todo lo demás viene del maligno”. Para ello, es preciso estar siempre vigilantes para no caer en la tentación.