La corrupción que más daña al país es la que se ampara en la legalidad: Fundar

Haydeé Pérez Garrido, experta en materia anticorrupción, detalló que para atacar el mal de la corrupción es necesario implementar estrategias que vayan más allá de lo legal, debido a que la mayor parte de los actos de corrupción en México se han amparado en la ley

Antonio Olazábal

La Directora Ejecutiva de Fundar impartió una conferencia en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo en Culiacán, la cual fue organizada por el Parlamento Ciudadano, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de empresa.

Ahí la experta en materia anticorrupción detalló que para atacar el mal de la corrupción es necesario implementar estrategias que vayan más allá de lo legal, debido a que la mayor parte de los actos de corrupción en México se han amparado en la ley.

Pérez Garrido citó un ejemplo recordando como desde Fundar buscaron que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto entregaran la información de los impuestos que se les condonaron a empresas durante sus sexenios, misma que al final a pesar de la negativa del Servicio de Administración Tributaria, se entregó.

"Son alrededor de 40 mil millones de pesos que se condonaron de 2007 y 2015...a lo que quiero llegar es que esta condonación de créditos fiscales fue posible porque se aprobaron programas masivos para condonar los créditos fiscales, con el propósito de sanear la cartera, de lo perdido lo encontrado, en fin", recordó.

"Nosotros no estamos en contra de que haya cancelaciones y condonaciones de impuestos, funcionan para algo, fueron creadas para algo estas figuras, a veces la autoridad fiscal abusa, hay veces que te ponen créditos impagables con muchos intereses...pero a lo que quiero llegar es que se aprobaron esos programas masivos de condonación de impuestos en el congreso; y el Estado dejó de recibir 40 mil millones de pesos que se pudieron haber ocupado para un montón de cosas", añadió.

La Directora Ejecutiva de Fundar explicó que al cuestionar a quienes se les condonaban estos miles de millones de pesos, se amparaban argumentando que actuaban dentro de la legalidad, es por eso que subraya la importancia de crear normativas que ataquen este tipo de prácticas.

"Cuando tomábamos las entrevistas nos decían, así empezaban todos, 'pues esto fue legal' a eso quiero llegar, justamente a eso, pero que sea legal no significa que no hay corrupción, es legal, hubo un programa que se llamó borrón y cuenta nueva, ponte al corriente que permitió que las empresas se sumaran y se les perdonaran 9 mil, 7 mil millones de pesos, 6 mil millones de pesos, claro que fue legal porque el Estado Mexicano está capturado ¿Quiénes hacen las leyes? Los grupos poderosos política y económicamente que tienen capturado este país desde hace mucho tiempo", lamentó.

"Eso de que es legal, perdón, pero es una visión muy limitada de lo que es la corrupción, es legal, pero es un desfalco muy poco ético y corrupto legal, yo no voy a discutir que sea legal, hay que discutir cómo hacen las leyes, y en función de qué intereses", profundizó.

Pérez Garrido sostuvo que fue muy importante el saber a quiénes se les condonó impuestos, los motivos por los cuales se otorgó este beneficio y qué variables influyeron para que se les hiciera este favor que al final son grandes flujos que no llegaron a las arcas del Estado Mexicano.

"Por mucho tiempo no supimos a quiénes se les condonaron, porqué se les condonaron, y los montos que se les condonaron, necesitamos conocer esa información para hacer una valoración para saber si fue adecuado o no, si fue un tratamiento parejo o no fue parejo", mencionó.