La CTM, apÃ©ndice del PRI, amenaza a AMLO con irse a paro nacional; dice que no respeta los poderes

La CTM, apéndice del PRI, amenaza a AMLO con irse a paro nacional; dice que no respeta los poderes

La CTM plantea un paro nacional por las afirmaciones del Presidente López Obrador que apuntan a que las vacaciones, primas y aguinaldos serán entregados directamente por su administración

Sinembargo.MX

Saltillo, Coahuila (SinEmbargo).– El líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, advirtió que la agrupación se sumaría a un paro nacional en caso de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador intente “centralizar” las prestaciones de sindicalizados.

En su visita a Derramadero, Aceves del Olmo, afirmó que la agrupación se sumaría a un paro si el líder del Ejecutivo intenta “centralizar” las prestaciones al manejarlas desde el Gobierno Federal.

“Nosotros haremos todo lo que esté dentro de la Ley, todo lo que esté en nuestras manos para defender”, dijo al recordar que el Presidente afirmó que ahora las vacaciones, primas y aguinaldos serían entregados directamente por su administración “para que no se quede nada en el camino”.

En ese sentido, Aceves del Olmo apuntó que la CTM no quita ninguna prestación, porque están marcadas en el contrato colectivo.

“Es un Gobierno que no respeta los poderes, ni el sector, las cámaras de diputados y senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que son agresivos ese tipo de anuncios, no sé cómo nos vaya a ir”, expuso.

Sobre unirse a un paro nacional, comentó que el sindicalismo nunca lo ha hecho para evitar afectaciones, pero sería una medida a ejercer si el diálogo no rinde frutos.

La Confederación de Trabajadores de México, fundada el 24 de febrero de 1936 con Lázaro Cárdenas. Es un apéndice del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero sirvió a los presidentes de Acción Nacional (PAN), Vicente Fox y Felipe Calderón.

Estuvo en manos de Fidel Velázquez Sánchez durante décadas, hasta su muerte en 1997. Luego la dirigió Leonardo Rodríguez Alcaine (1997 a 2005), Joaquín Gamboa Pascoe (2005 a 2016). Carlos Aceves del Olmo está al frente desde 2016, y su candidato fue José Antonio Meade Kuribreña, quien quedó en tercer lugar durante las presidenciales.

La CTM ha servido a todos los presidentes en turno, pero no a Andrés Manuel López Obrador, quien apoya la creación de más sindicatos y el fin del corporativismo que ha estado al servicio de los gobiernos y los empresarios.

Con ayuda de Basilio González Núñez, quien tomó las riendas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) durante los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, llevó el salario mínimo a perder 80 por ciento su poder adquisitivo en tres décadas. González Núñez debió renunciar apenas inició la nueva administración.

Un dato que refleja el periodo que Basilio estuvo al frente de la Conasami, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala entre 1992 y 2016, el ingreso de los hogares tuvo fluctuaciones que no permitieron mejoras permanentes en el bienestar de sus integrantes, por lo que el salario “errático” se convirtió en una de las causas por las que en este país no se logra salir de la pobreza.

CTM Y CROC, EXPULSADAS

El pasado 9 de diciembre se dio a conocer que tanto la CTM como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), las dos del PRI, fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Ambos tendrán una menor participación en organismos internacionales.

La expulsión, que implicará una menor participación de la CTM y la CROC en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se concretó el 7 de diciembre pasado. El anuncio lo hizo la CSI en su quinto informe, presentado durante el Cuarto Congreso Mundial, realizado en Copenhague, Dinamarca.

Las organizaciones fueron señaladas por promover los contratos de protección patronal en México, lo que, argumentó la confederación internacional, obstaculiza la libertad y la democracia sindical.

La reunión plenaria del CSI votó y aprobó por unanimidad la expulsión de 10 organizaciones afiliadas de la región de Latinoamérica, entre ellas las dos mexicanas lideradas por Carlos Aceves del Olmo (CTM) e Isaías González Cuevas (CROC).