La Cuarta Transformación va por el exterminio de los indígenas, insiste el EZLN a 100 días de AMLO

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, el pasado 1 de diciembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional advirtió que se opondrían a todos los megaproyectos impulsados por el Jefe del Ejecutivo federal

Sinembargo.MX

Chiapas (SinEmbargo).- Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) acusaron hoy al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser la “continuidad” de los gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid, quien empezó la verdadera “Cuarta Transformación” pues con sus “consultas simuladas” sólo pretende imponer los megaproyectos en todo el país y le apuesta al exterminio de todos los pueblos originarios.

Desde la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, donde participan los pueblos ayuuk, binizza, chinanteco, chol, chontal, guarijío, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixteco, nahua, nayeri, otomí, popoluca, purépecha, rarámuri, tepehuano, tlapaneco, tojolabal, totonaco, tzeltal, tsotsil, wixárika, yaqui, zoque y quichua (Ecuador), los indígenas rebeldes lamentaron y condenaron la muerte de Samir Flores en Morelos quien luchó hasta el último momento de su vida en contra de la termoeléctrica por medio del cual el Gobierno de López Obrador.

“A Samir lo mató el régimen neoliberal; no sabemos si el Gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuenciales, o, si los tres juntos. Los ofrecimientos hechos por AMLO, no a los de abajo, sino a los dueños del dinero y del poder, las veladas amenazas en contra de quienes defendemos la vida, sentaron las bases del artero asesinato”, señalaron.

Acusaron que el Gobierno de Andrés Manuel, ofrece a los empresarios poner a su disposición la tierra con la supuesta nueva Ley de Desarrollo Agrario, para terminar de desmantelar la propiedad y organización colectivas, llamando “desarrollo” al robo descarado y a la destrucción, amenazando militarmente a nuestros pueblos con su Guardia Nacional y reconfigurando nuestro país.

Y que lo que arriba llaman “transformaciones” para los pueblos originarios siempre ha significado que ellos ponen los muertos “en función de los intereses de las oligarquías y de los que tienen el poder, que son cada vez más poquitos y grandes, que no dejan de vivir de la opresión, explotación, y destrucción por los mismos de siempre”.

Y que la llamada “Cuarta Transformación” sigue el mismo camino de sus tres predecesoras, “aunque con más brutalidad y cinismo si posible fuera”.

Reseñó cada una de las transformaciones del país a lo largo de la historia, y que en cada “transformación” se acrecentaron y recrudeciendo la explotación, el despojo, la discriminación y el desprecio contra los pueblos originarios.

“No tenemos duda que esta nueva etapa de Gobierno profundiza el neoliberalismo y la integración forzada de nuestro país a la órbita imperial de Estados Unidos, pues, se ha comprometido fielmente a dar continuidad a las políticas macroeconómicas de los anteriores Gobiernos, estableciendo una austeridad y restricciones fiscales que no se veían desde el Gobierno de Miguel de la Madrid; garantizando la autonomía del Banco de México, el respeto a las inversiones extranjeras y el impulso del libre comercio”, dijo el EZLN, el CNI y el CIG.

“Va contra nosotros y nuestros territorios, va por el exterminio de nuestros pueblos en cada rincón, y para ello tiende una guerra que sufrimos hoy con luto y coraje. Nos vemos en esta asamblea general y en el conjunto de nuestros dolores vemos que es una guerra hecha de muchas guerras funcionando de forma integral, como si fuera una sola”, agregaron.

Los indígenas zapatistas y adherentes a este movimiento armado, señalaron que la autodenominada “Cuarta Transformación” inició con Miguel de la Madrid Hurtado, se profundizó con Carlos Salinas de Gortari, siguió su guerra de conquista con Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; y ahora continúa con el proyecto transexenal de Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

“Para los pueblos originarios el único “cambio verdadero” es el aumento de las mentiras, los engaños, las persecuciones, las amenazas, los encarcelamientos, el despojo, los asesinatos, las burlas y desprecios, la explotación humana y la destrucción de la naturaleza; en suma: el aniquilamiento de la vida colectiva que somos”, agregaron.

Acusaron que el mal Gobierno federal se para sobre los estragos dejados por décadas de neoliberalismo, profundizando el desprecio y el racismo para poder despojar a los pueblos originarios y que “sus supuestas consultas no son más que la cosecha del odio y el miedo dejados por el capitalismo neoliberal”.

Manifestaron que las consultas ciudadanas, populares, e incluso las que se organicen bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, tienen como fin convalidar dichos megaproyectos y revestirlos de una falsa legitimidad.

Es por eso que denunciaron que las consultas que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas organiza actualmente en torno al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Tren Maya o el Corredor Transísmico “son una simulación para su convalidación”.

“Nuestros pueblos, en ejercicio de sus derechos fundamentales de autonomía y territoriales dicen NO a las políticas y a los megaproyectos de despojo, muerte y destrucción, así como a las consultas que organizan los malos gobiernos para obtener el consentimiento de nuestros pueblos a dichas políticas y a dichos megaproyectos”, dice el pronunciamiento firmado por el EZLN, el CNI y el CIG.

Precisaron que el Proyecto Integral Morelos, por ejemplo, consta de 2 termoeléctricas, gasoductos y acueductos que buscan despojar de la tierra, agua, seguridad, salud, identidad y vida campesina a los pueblos indígenas nahuas del volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Que la fuerza del Estado y de las empresas Elecnor, Enagas, Abengoa, Bonatti, CFE, Nissan, Burlington, Saint Gobain, Continental, Bridgestone y muchas más, ha impuesto este proyecto por medio de la violencia pública estatal, federal y el ejército, infundiendo terror en los pueblos a través de la tortura, la amenaza, el encarcelamiento, persecución judicial, cierre de radios comunitarias, y ahora el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes.

“Los neoliberales, primero con los delincuentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, buscan acabar con la resistencia de los pueblos que con razón y derecho decimos NO al Proyecto Integral Morelos. Sin embargo, el racismo sembrado por el desprecio capitalista, la desinformación y la desmemoria, vuelven a criminalizarnos. AMLO dijo, en 2014 y 2018, que estaría con los pueblos contra la termoeléctrica en Huexca. Hoy nos llama radicales de izquierda y conservadores señalando que es el dinero invertido en el proyecto la mayor razón para no parar la muerte que anuncia, sin importar el dolor y la rabia de nuestros pueblos”, expusieron.

Indicaron que en los pueblos mayas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los sitios sagrados se están arrebatando a las comunidades para acrecentar las ganancias de empresas turísticas trasnacionales; haciendo una guerra en la que el mismo tren que transportará los frutos de la agroindustria transgénica, llevará la carne de las mega granjas porcícolas que destruyen las aguas sagradas de los cenotes; el mismo que servirá para conectar a las zonas económicas especiales de Puerto Progreso y Campeche en la península, donde además imponen parques eólicos.

Asimismo, en los territorios indígenas de Tabasco y Chiapas, donde, además, esta guerra se hace red con los grupos represivos militares y paramilitares. Después, se hace una sola guerra con los megaproyectos desplegados en el territorio de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec.

Para los indígenas del EZLN, el CNI y el CIG, “el mal Gobierno capitalista de López Obrador agudiza la guerra contra las mujeres de nuestro país, pues, con su apoyo redoblado a los poderosos, lleva al aumento de feminicidios, trata de mujeres, tortura y explotación.

Abajo, en todas las geografías que somos los pueblos originarios, seguimos sembrando la autonomía, construimos y desplegamos el poder de abajo en lo que también son redes de redes, pero de resistencia y rebeldía, que son también los espejos no solo de los pueblos que somos el CNI – CIG y el EZLN, sino muchos otros y otras que siembran la esperanza y de las que es espejo ésta, nuestra tercera asamblea nacional.

NO ESPERAMOS NADA DE AMLO: MARICHUY

La ex aspirante presidencial indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, aseguró que los megaproyectos anunciados por el Gobierno, como el Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía o el corredor del Istmo, son la continuación del despojo de las tierras a los pueblos indígenas de México, y consideró que las consultas están “amañadas”, preparadas para que digan “sí”.

“Todos esos proyectos son la continuación, es el despojo, están pensados para fortalecer al gran capital y no pensados para beneficio de los pueblos”, dice Marichuy en entrevista para SinEmbargo. “Yo digo que las consultas están amañadas, la gente de las comunidades a veces ni sabe qué les están preguntando, las amañan de tal manera que solamente es una respuesta, no viene una explicación, nada más viene que va a traer beneficios, pero no les dicen que ya no van a tener agua, bosques, animales, eso no se dice y se debería de decir para que fuera realmente una consulta bien”.

De visita en la Ciudad de México para participar en la tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (1, 2 y 3 de marzo), Marichuy también habla acerca del asesinato del activista Samir Flores, opositor a la termoeléctrica la Huexca, un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asegura que lo que le pasó “es un aviso de que todo esto va a continuar, todos los proyectos que ya vienen encaminados, el despojo, la apropiación de las aguas, de los bosques, de las tierras y que quien se oponga nada más lo van a hacer a un lado y van a continuar”.