La curva epidémica de Mexicali es muy similar a la de Wuhan en los primeros 15 días de contagio: Salud

‘Lo que no hagamos ahorita lo vamos a pagar en 15 días’, señaló Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud de Baja California, quien comparó las curvas ascendentes de Mexicali y Wuhan, China

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Mexicali, capital de Baja California, tiene una curva ascendente en casos de Covid-19 que puede ser comparada con la que hubo en los primeros 15 días de infección en Wuhan, China, región donde se originó la pandemia global.

Lo anterior fue señalado por Alonso Pérez Rico, secretario de Salud estatal, quien aseguró que el problema es que los habitantes de esa región no han entendido que no tienen que estar juntos ni andar circulando en las calles.

“Hemos estado monitoreando la movilidad en las ciudades. Ayer que estábamos en la ciudad de Mexicali, hay mucha, mucha interacción, hay mucha movilidad de la población. Ahorita vamos a ver: Mexicali es la ciudad más afectada por el coronavirus, es donde más sospechosos estamos teniendo, en donde más pacientes hospitalizados estamos teniendo”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa.

“Lo que no queremos es irnos como en estas tendencias de nuestros vecinos en el norte (Estados Unidos). Esta es una gráfica representativa de lo que está pasando en Mexicali. Mexicali es lo rojo y Wuhan, China, que es el epicentro, es lo verde”, expuso mientras mostraba los datos.

“En los primeros 15 días, como empezaron a tener casos en Wuhan y como está teniendo casos Mexicali, lo que vemos es prácticamente una curva idéntica a la de Wuhan (es proporcional a la población), pero lo que llama poderosamente la atención es que las curvas epidémicas son ascendentes, prácticamente idénticas”, lamentó.

“Lo que tenemos que hacer aquí es disminuir la movilidad, disminuir la interacción. Si usted es invitado a una fiesta, la persona que lo está invitando no lo quiere porque lo quiere infectar. No vayan a las fiestas, no vayan a las reuniones. Es momento de proteger a nuestra familia, es momento de protegernos todos”, pidió Alonso Pérez Rico.

“Desafortunadamente Mexicali no ha entendido que no tenemos que estar juntos. Yo he estado en Tijuana, en Ensenada, yen Rosario y Tecate y la percepción en esa ciudades es que sí hay menos tráfico, que hay menos gente. En Mexicali no estamos percibiendo eso. Hay mucha gente circulando. Es donde más pacientes estamos teniendo”.

“Lo que no hagamos ahorita lo vamos a pagar en 15 días”, remarcó.

Baja California es una de las entidades que superan los 50 casos de coronavirus en México. En total van 52. Hasta ayer había, además, 231 casos sospechosos en la estado.

Cinco personas que estaban infectadas con Covid-19 han perdido la vida en la entidad.

Entre el jueves y el viernes, diez personas infectadas con Covid-19 murieron en México. Las defunciones se suman a las 50 que habían sido confirmadas por la Secretaría de Salud.

En total, en el país se han confirmado mil 688 casos, se estudian 5 mil 398 como sospechosos y se han descartado 8 mil 602 casos más.

Las defunciones se concentran en grupos de edad más avanzados, y la mayoría son aún del sexo masculino, indicó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

Los estados en los que se han registrado más muertes son la Ciudad de México (15), Jalisco (6), Sinaloa (5), Baja California (5).

De cada 10 personas que fueron estudiadas en México, solo tres han sido detectadas con Covid-19, informó Alomía Zegarra.