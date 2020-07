La danza y la poesía, íntimamente conectados: Poeta Ana Belén

La autora participa en ‘Líneas literarias en línea’

Héctor Guardado

La poeta Ana Belén López Pulido participó en Líneas literarias en línea, en la que subrayó la experiencia que vivió como maestra de estudiantes de danza en la Escuela Profesional de Danza Contemporánea, dirigida por Delfos.

“La primera vez que vi una coreografía de Delfos me di cuenta de que los coreógrafos y bailarines hacían lo mismo que los poetas, con un lenguaje diferente. La danza, al igual que la poesía, se construye con ritmo, gracia, metáforas. Nunca abordamos textos sobre danza, para mí lo más importante era que los alumnos que se están formando para ser creadores, que van a utilizar el lenguaje del movimiento para expresarse, tuvieran contacto con obras que me parecen esenciales para los creadores de cualquier disciplina”, compartió.

“Para mí era importante que los jóvenes tuvieran contacto con autores tanto de poesía como de narrativa, que tienen que conocer, si es que quieren ser creadores, autores clásicos del Siglo 20, que son indispensables para los que quieren dedicarse a la creación”.

Señaló que la lectura da lucidez, aclara dudas, inquietudes, permite hacer un ejercicio de introspección.

“La lectura es un acto creativo, te permite autoconcepto y tus búsquedas internas se van resolviendo; además, el lenguaje genera un gran placer, una frase que te deslumbre, que te conmueva. La palabra me deslumbró cuando llegué a la adolescencia y como muchas jóvenes, escribí un diario que, por fortuna, quemé cuando tenía 20 años, mi madre era lectora y su influencia fue determinante, estudié primero en la UNAM y después me fui a trabajar a la Ibero, en donde me becaron.

“En algún momento pensé dedicarme a la fotografía, mi padre tenía ese oficio, cuando fui adolescente le ayudaba con el trabajo de laboratorio, entendí que no tenía talento para esa profesión y supe que mi vocación se inclinaba hacia la literatura”.

Pasión por los detalles

“Descubrí mi pasión por el detalle cuando empecé a leer poesía en la universidad, en ese momento leía autores de lengua inglesa que se inclinan por eso, tengo obsesión por el objeto, por la imagen concreta, que te lleva a una búsqueda acuciosa por la palabra precisa.

“Cuando estuve en el extranjero, estudiando inglés, fue muy evidente para mí la importancia de las palabras para expresar lo que está en tu cerebro, fue en ese periodo donde tomé cabal conciencia de la importancia del lenguaje para reproducir tu mundo”.

El ejercicio de la escritura le reveló en sus primeros años de su profesión que no era el cuento y mucho menos la novela en donde podría orientar su quehacer en la literatura.

“Mi búsqueda me llevó a los detalles, me di cuenta de que no puedo escribir cuento y mucho menos novela, la poesía es el espacio en donde puedo decir lo que quiero. El misterio de la palabra me seduce y abajo de ellas hay muchas imágenes, significados que el lector puede descubrir, es como en los lagos congelados, lo que se ve es el hielo, pero por debajo de la capa sólida corre el agua, escribir poemas es una búsqueda para descubrir qué hay debajo de esa capa de hielo”.

Dio a conocer que en este momento está trabajando con sus compañeros que hicieron equipo con su maestro Hugo Gola y vía Zoom están trabajando para sacar la revista virtual Resonancias. Próximamente, también de manera virtual, va a presentar el libro para adolescentes de Élmer Mendoza, La cuarta pregunta.

Anunció que firmó contrato con la UNAM y que va a lanzar su nuevo libro en la colección de El ala del tigre.

“Me pidieron un manuscrito, les entregué el libro Ni visible ni palpable, va a salir publicado a fin de año”.