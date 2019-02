La de Morena es una Legislatura igual que las del PRI, estÃ©ril e improductiva, afirma Diputado

La de Morena es una Legislatura igual que las del PRI, estéril e improductiva, afirma Diputado

El perredista Édgar González realiza este balance: de las 500 iniciativas presentadas, 400 siguen en la congeladora y el mayor tiempo se dedicó… a discusiones estériles

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ A “no echar las campanas al vuelo”, llamó el Diputado local Édgar González Zataráin a la mayoría de Morena en el Congreso local.

Y es que mientras los “morenos” hacen cuentas optimistas del primer periodo de sesiones, que culminó el jueves, el perredista aporta datos que cuestionan el desempeño de la 63 Legislatura.

De las 140 horas en promedio que se destinaron a 34 sesiones, de las 35 en total en este primer periodo, asegura, en su mayoría se dedicó ese tiempo “a discusiones estériles, sin sentido”.

Y en cuanto a iniciativas registradas, expone, se plantearon 500 en los primeros cuatro meses, y continúan en la “congeladora” más de 400.

Para el perredista la actual Legislatura, primera en la historia que no es controlada por la mayoría del PRI, es improductiva.

Se trata, observa, de una Legislatura que generó una gran expectativa, como ninguna antes en la historia de este poder.

Si bien hay que festejar que se cumplieron puntos importantes para los sinaloenses, señala, se queda a deber.

Asegura que es una “visión muy corta” hablar de avances, en función de las reasignaciones presupuestales, pues nada garantiza que el Ejecutivo cumpla con esto.

“Hasta la 34 sesión (del martes 29) teníamos registradas 505 iniciativas, de las cuales solamente trajimos al pleno como 93, en su mayoría decretos de pensiones, que se puede contar como aprobados;

“Una que tenía que ver con la ley de austeridad, la ley de remuneraciones, la ley de ingresos de los 18 ayuntamientos y la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Ejecutivo estatal, que eso es parte obligada de la legislatura”, indica.

“Marcamos este primer periodo y nos caracterizamos por ser uno de los periodos más polémicos, sin rumbo y sin sentido”, concluye.

González Zataráin destaca que en esta Legislatura bajo la mayoría de Morena, ha importado más demostrar una “fuerza”.

“Se fijaron más de 200 posicionamientos, en donde consideramos dedicar ese tiempo para ver quién tenía mayor fortaleza, o quién podía llegar más lejos con su posicionamiento político por encima de lo que el pueblo está ocupando”, lamenta.

Y recuerda que a principios de la 63 legislatura presentó una reforma legal, para que se sesionara los miércoles, es decir tres días a la semana, pero ésta quedó en la “congeladora”.

“Pues se me ‘congeló’, ahí se quedó, quedó en la puerta del ‘congelador’ y quizá terminemos el otro periodo y siga ahí ‘congelada’”, acusa.

Son muchos los ciudadanos esperando que se discutan sus iniciativas, añade, y no se ha tenido eco a sus demandas.

“¿Cuántos sinaloenses tienen a la espera un montón de iniciativas?, se tiene que actuar con más prontitud y justicia, y no atender los asuntos por el que grite más fuerte”, apunta.

En la sociedad, asegura, se tiene la percepción de que la 63 Legislatura ha estado por debajo de las grandes expectativas con las que arrancó, el primero de octubre de 2018.

“Las expectativas fueron demasiado altas, la crearon los ciudadanos, como nunca en la historia, porque se fue el PRI en la mayoría de este congreso, llegó Morena y se esperaba mucho más”, sostiene.

Pero la nueva mayoría, asegura, “no cambia la dinámica”.

González Zataráin convoca a no seguirse comparando con el pasado.

“¡No nos comparemos con el pasado!, no volteemos a echar culpas, no digamos que fuimos mejores que los anteriores, porque ellos no llegaron con estas expectativas con las que nosotros llegamos”, asevera.

Y lanza la invitación para que, de cara al segundo periodo ordinario, que inicia el 1 de abril, se llegue con otro panorama.

“¡Que se acaben las discusiones estériles, empecemos un nuevo periodo dándole resultados a los sinaloenses!”, sostiene.