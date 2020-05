La dÃ©cima temporada de American Horror Story se encuentra en la cuerda floja por el coronavirus

La décima temporada de American Horror Story se encuentra en la cuerda floja por el coronavirus

Ante la incertidumbre de la situación debido al coronavirus, Ryan Murphy se plantea dos escenarios principales distintos: Acelerar otra temporada a esta (para sustituirla) o si me esperarse hasta el año que viene para poder rodarla

06/05/2020

MADRID._ La décima temporada de American Horror Story está en el aire, debido a la crisis global del coronavirus. Así lo ha confirmado Ryan Murphy, que dice no saber qué hacer con la nueva entrega de la antología, de la que se había anunciado ya el reparto y que estaba por rodarse.

“No sé qué pasará, porque buena parte de lo que íbamos a rodar tenía que hacerse en un momento muy específico, era una historia muy dependiente del clima”, explica. “No sé qué haremos”.

Ante la incertidumbre de la situación, se plantea dos escenarios principales distintos:

“No sé si aceleraré otra temporada a esta [para sustituirla] o si me esperaré hasta el año que viene para poder rodar esta”. El título había sido renovado por otras dos temporadas más además de la que ya estaba en marcha.

“Por ahora, no he recibido ninguna llamada para informarme de si seguimos adelante con el plan de rodaje. Hasta que llegue ese día, todos estamos en una especie de pausa. No tengo ni idea, solo sé que era una temporada genial y que todos los actores están deseando hincarle el diente al material”.

MACAULAY CULKIN, EL GRAN RECLAMO DE LA TEMPORADA

A falta de más detalles argumentales, todo lo que se sabía sobre esta décima temporada de la antología de FX es que se ambientaría en una zona costera en época de verano. Macaulay Culkin era la principal novedad del reparto, en el que volvían a aparecer varios nombres recurrentes en los elencos de Murphy: era el caso de Sarah Paulson y Evan Peters, que retornaban a la franquicia tras ausentarse en la novena tanda. Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross y Finn Wittrock completan el elenco.

Mientras tanto, se podemos ver la nueva serie de Murphy, Hollywood, desde el 1 de mayo en Netflix, de la que la crítica Laura García Higueras dio una opinión favorable.