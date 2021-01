La decisión de la FGR con Cienfuegos acarrea críticas hasta de quienes simpatizan con la 4T

MÉXICO._ La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, exoneró de toda posible relación con un grupo criminal dedicado al narcotráfico al General Salvador Cienfuegos Zepeda, además de liberarlo del cargo de presunto enriquecimiento ilícito, lo que provocó una oleada de críticas y pronunciamientos de un supuesto “pacto de impunidad” tanto en la FGR como en el Gobierno de la Cuarta Transformación o 4T.

El 15 de octubre del año pasado, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y luego fue ligado por fiscales de ese país con un cártel del narcotráfico en México, el H-2, al que supuestamente ayudó a cambio de sobornos.

Luego de dos semanas en un centro de detención en Los Ángeles, el General, de 72 años de edad y ahora en retiro, fue trasladado a una prisión de Nueva York, a petición de la Corte federal con sede en Brooklyn, donde los fiscales ahondaron sobre los delitos a perseguir.

La acusación central fue que, entre 2015 y 2017, cuando era titular de la Sedena y a cambio de sobornos, Cienfuegos Zepeda protegió al Cártel de los Beltrán Leyva, a través de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, a quien supuestamente ayudó en el tráfico marítimo y terrestre de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana.

La acusación contra Cienfuegos, a quien se identificó entonces como “El Padrino” o “Zepeda”, fue presentada desde el 14 de agosto de 2019 ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York, situada justo en Brooklyn.

Pero el destino de quien hasta entonces era el funcionario mexicano de más alto nivel detenido en EU, dio un giro extraordinario.

El 17 de noviembre, la Jueza al frente del caso Cienfuegos determinó que se retiraran los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesaban sobre el militar, en una decisión inusual sugerida por el Departamento de Estado de EU, luego de días ríspidos en que, se filtró después, el Gobierno mexicano hiciera amenazas veladas de cortar la cooperación con Estados Unidos en materia de narcotráfico, en especial la presencia de los elementos de la DEA.

Así, el General Cienfuegos Zepeda volvió a México el 18 de noviembre pasado. La FGR le leyó sus derechos, le hizo una revisión física, le informó que estaría bajo investigación y lo mandó a dormir a casa.

El jueves, como muchos especialistas en seguridad ya preveían, la Fiscalía General de la República liberó por completo de culpa al ex titular de la Sedena.

La indignación de muchos estalló en las redes sociales, incluidos periodistas, activistas y políticos que simpatizan con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así fueron esas primeras reacciones.

LA 4T CUESTIONA A LA FGR

El anuncio provocó críticas incluso de quienes han defendido al actual Gobierno mexicano.

El productor y periodista mexicano Epigmenio Ibarra calificó de “inaceptable” la decisión de la FGR, pues opinó que Cienfuegos también debe ser investigado por encubrir crímenes de lesa humanidad como el caso Tlatlaya y Ayotzinapa.

“Inaceptable me parece que la @FGRMexico mande impune a su casa a Cienfuegos. Más allá de la validez de las pruebas de la DEA lo que importa es que este hombre deshonró el uniforme y participó en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad como Tlatlaya y Ayotzinapa”, escribió en Twitter.

Inaceptable me parece que la @FGRMexico mande impune a su casa a Cienfuegos. Más allá de la validez de las pruebas de la DEA lo que importa es que este hombre deshonró el uniforme y participó en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad como Tlatlaya y Ayotzinapa.

Que no procesen a Cienfuegos por las pruebas presentadas por la DEA y enfrente la @FGRMexico la furia de los norteamericanos ya es un asunto grave. Peor es que dejen ir a su casa a un hombre comprometido en crímenes de lesa humanidad.

El Diputado petista Fernández Noroña reconoció que la decisión de la FGR “no deja de ser lamentable”.

No hay sorpresa en el no ejercicio de acción penal contra el General Cienfuegos. Lo cual no deja de ser lamentable.