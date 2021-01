La democracia ha prevalecido: Biden

Carlos Álvarez

20/01/2021 | 10:58 AM

Joe Biden dijo en su primer discurso como Presidente de Estados Unidos, que este es un día para celebrar, no el triunfo de un candidato, sino el de una causa: la democracia.

"La democracia es frágil. La democracia ha prevalecido", indicó minutos después de jurar a su nuevo cargo, haciendo referencia a los hechos ocurridos en el Capitolio, el 6 de enero, cuando seguidores de su predecesor Donald Trump, atacaron el Congreso para frenar el proceso democrático de certificación de resultados de la victoria del demócrata.

En su primer discurso como Presidente, Biden pidió unidad y exhortó a los estadounidenses a unirse para afrontar los desafíos que tiene ahora dicha nación. "Debemos enfrentar este momento como los Estados Unidos. Les garantizo que no fallaremos. Nunca fallamos cuando actuamos unidos", indicó.

Hablando de los desafíos que enfrentará su administración, incluida la pandemia y el surgimiento de la "supremacía blanca", Biden recalcó que "enfrentará y venceremos" cada obstáculo.

Biden repitió su voto de campaña de "restaurar el alma del futuro de Estados Unidos", pero indicó que hacerlo "requiere mucho más que palabras [...] Requiere lo más esquivo de todas las cosas en una democracia: la unidad".

"Detengan los gritos y bajen las temperaturas", dijo Biden, quien agregó que "sin unidad no hay paz", para luego continuar señalando que "La unidad es el camino a seguir. Y debemos afrontar este momento como Estados Unidos de América", indicó, enfatizando la palabra "unidos".

"Las fuerzas que nos dividen son profundas y reales, pero no son nuevas [...] La batalla es perenne y la victoria nunca está asegurada [...] Nuestros mejores ángeles siempre han prevalecido", enfatizó el nuevo presidente, citando momentos de la historia de EE.UU., como la Guerra Civil. "La historia, la fe y la razón muestran el camino de la unidad", abundó..

Biden también pidió que "empecemos desde cero, escuchémonos, respetémonos. Cada discrepancia no tiene que ser motivo de una guerra total", e insistió en la idea de que los estadounidenses deben poner de lado sus diferencias para lograr el progreso.

"Muchos ven el futuro con temor. Lo entiendo. Pero la respuesta no es convertirse en facciones rivales [...] Debemos detener esta guerra incivilizada que enfrenta al rojo con el azul. Podemos lograrlo. Nos necesitamos mutuamente, dejar la política de lado para enfrentar la pandemia como una nación", indicó Biden.

"¿Cuáles son los objetos comunes que amamos los estadounidenses?" preguntó. “Oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor y sí, la verdad”, se respondió a sí mismo, entre aplausos de los asistentes.

Biden enfatizó que los acontecimientos de las últimas semanas, en los que el presidente Trump y sus partidarios afirmaron sin pruebas que la victoria electoral fue fraudulenta, nos han enseñado: “Hay verdad y hay mentiras. Mentiras contadas por poder y por lucro ".

"La respuesta no es volverse hacia adentro, desconfiar de aquellos que no se parecen a usted o adoran como usted o no reciben sus noticias de la misma fuente que usted", agregó el demócrata.

Por otra parte, Biden pidió a los presentes en la ceremonia, que tuvieran un momento de oración en silencio "por los que hemos dejado atrás y por nuestro país". Asimismo, reconoció la investidura de Kamala Harris.

“Aquí estamos hace 108 años, miles de manifestantes intentaron bloquear a las mujeres valientes que marchaban por el derecho al voto. Hoy marcamos la juramentación de la primera mujer en la historia de Estados Unidos elegida vicepresidenta: Kamala Harris. No me digas que las cosas no pueden cambiar", agregó Biden.

"Entonces, con propósito y resolución, nos dedicamos a esas tareas de nuestro tiempo", dijo el nuevo presidente de Estados Unidos, al concluir su discurso que giró en torno al tema de la unidad estadounidense.

Además de Biden, la poeta laureada Amanda Gorman habló en la ceremonia. Ella se convirtió en la persona más joven de los últimos tiempos, en dar una alocución durante una inauguración presidencial, según reportó la cadena pública NPR.

"Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla [...] Destruiría nuestro país si eso significara retrasar la democracia [...] Y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito [...] Pero aunque la democracia puede retrasarse periódicamente [...] Nunca podrá ser derrotado de forma permanente", indicó la joven poeta.

Mientras que la cantante de origen puertorriqueño, Jennifer Lopez, también actuó durante la ceremonia, justo antes del juramento de Biden. Cantó un popurrí de ‘This Land is Your Land’ y ‘America the Beautiful’, dirigiéndose a la multitud en español a mitad de su actuación, declarando: "Una nación indivisible con libertad y justicia para todos".

Minutos antes, la cantante Lady Gaga cantó el himno nacional estadounidense. Asimismo, habló Leo J. O'Donovan, un sacerdote católico jesuita, quien fue presidente de la Universidad de Georgetown de 1989 a 2001.