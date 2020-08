La denuncia de Emilio Lozoya es escandalosa y grave, y no la terminé de leer: AMLO

El pueblo se cansa de tanta pinche transa, dice el Mandatario en la conferencia matutina

Sinembargo.MX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que no terminó de leer la denuncia de hechos que realizó Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República -que se filtró ayer miércoles por la noche-, "para no tener pesadillas".

"No la terminé de leer, porque son 63 páginas, y además me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa", indicó el político tabasqueño, quien abundó que la denuncia de hechos del ex funcionario "es una denuncia muy grave. Desde luego esto no significa que todo lo que dice ahí sea cierto", aunque confirmó que el documento sí es auténtico.

"Tengo conocimiento que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la FGR. El documento es auténtico. ¿Por qué digo que es auténtico? Porque creo que no es apócrifa, porque ya reaccionaron muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice,", dijo el titular del Poder Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Zacatecas, el mandatario nacional pidió que la FGR recabe todas las pruebas que se ofrecen y se cite a declarar a todos los involucrados.

Asimismo, reiteró su confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero para actuar con apego a la ley.

"Ojalá no se tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita, pero que se cumpla con todo el procedimiento legal", expresó [...] Una cosa es lo que decida la Fiscalía y otra cosa qué decidan los jueces del Poder Judicial", abundó el político tabasqueño.

"En este caso del señor Lozoya vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información que se ventilen estas cosas. ¿Quién filtró el documento? Pues eso hay que indagarlo, hay que ver con la FGR, con el señor Lozoya, con sus abogados", comentó López Orador.

"Había un acuerdo para sacar la reforma energética. Lo denuncié, está en mis textos. De cómo negociaron con un partido lo de la reforma y con otro partido para la reforma fiscal. Hicieron toda una estrategia. Incluso lo de la reforma energética no se planteó durante la campaña de 2012. De repente se empezó a hablar", sostuvo.

"Lo de Odebrecht si van a las redes sociales, ahí tengo yo un video. Fui a la planta y ahí hablé de lo de Odebrecht. Hay otro video que hice en ese entonces sobre la planta de fertilizantes, todavía estaba en chatarra. La estaba preparando [...] Lo denunciamos y luchamos para que no se dieran, pero no se pudo, no pudimos detener la privatización por la llamada reforma energética", agregó.

Por otra parte, López Obrador dijo que su Gobierno no está persiguiendo a nadie, pero abogó por que se termine la corrupción y el bandidaje oficial y que no haya más "lozoyas" y "garcíalunas".

"Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada, y si están siendo difamados pues que presenten denuncias por daño moral, pero pues no hay más, nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acaba el bandidaje oficial que existía", dijo.

"Que ya no haya Lozoyas y García Lunas para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción que es lo que mas ha dañado a México, es lo que más sufrimiento ha originado al pueblo de México, es lo que queremos", insistió el presidente.