La despenalización de las drogas está en el plan de pacificación de AMLO, dice Olga Sánchez Cordero - Noroeste

La despenalización de las drogas está en el plan de pacificación de AMLO, dice Olga Sánchez Cordero

Sánchez Córdero precisó que se requiere un plan de justicia transicional para México, valorando la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- Olga Sánchez Cordero, Ministra en retiro y futura Secretaria de Gobernación en el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, anunció que para lograr la paz en el país se debe considerar además de la amnistía, la reducción de penas, comisiones de la verdad y reparación del daño para las víctimas, la despenalización de las drogas. Y aseguró que el próximo Presidente ya le dio luz verde para abrir el debate sobre la despenalización.

“Les voy a dar el mensaje que me dio Andrés Manuel, conociendo que he hablado en foros y en entrevistas sobre la despenalización de la droga: ‘Carta abierta: lo que sea necesario, lo que sea necesario para pacificar el país. Abramos el debate’”, dijo Sánchez Cordero, durante su participación en el Seminario “Olvido, verdad y justicia” que se realiza en El Colegio de México (Colmex).

Afirmó que llegó la hora de que el “Gobierno deje de simular que no pasa nada y que haya una política de derechos humanos” para el combate a la violencia en México.

La Ministra en retiro habló de la necesidad de un “proyecto de Ley que incluya no sólo las amnistías, sino la posible reducción de penas, comisiones de la verdad, reparación integral y la propuesta de despenalización de la droga y política publica para la recuperación de espacios económicos y proyectos de vida”.

Sánchez Córdero precisó que se requiere un plan de justicia transicional para México, valorando la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.

“Estoy convencida de que hay que empezar a hablar de una justicia transicional en este país, ¿qué tipo de justicia necesitamos para lograr la paz en México? No para Colombia, no para España después de su guerra civil. ¿Qué justicia transicional necesitamos para esta realidad que vive México? Siempre con las víctimas en el centro”, dijo.

La futura Secretaria de Gobernación añadió que en materia de amnistía se debe pensar en conductas que sean posibles de amnistiar y aclaró que no “constituyan graves violaciones a los derechos humanos”.

En la reducción de penas, la medida debe ser condicionada a la aportación de información verídica y comprobada sobre la verdad de los hechos, que contribuya a conocer el paradero de las personas desaparecidas, argumentó.

“Es necesario empezar a pensar en un plan de reparaciones; no existe claridad ahora, ni uniformidad institucional a nivel nacional en la forma en que se repara una violación de derechos humanos. Se trata de un programa de reparaciones que involucre a todas las autoridades, ni debemos reducir la reparación a la indemnización”, dijo.

En el Seminario se manifestaron algunas madres de desaparecidos que exigieron justicia y pidieron a Sánchez Cordero que no se reduzca las primeras investigaciones de desparecidos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino a los miles de hijos, hijas, esposas, esposos víctimas de la violencia y el crimen organizado.

Olga Sánchez Córdero, conmovida, les dijo a los padres que la Secretaría de Gobernación trabajará de la mano a las familias de las víctimas. “Mientras no reconozcamos todos los temas que ustedes han planteando, no podemos avanzar”,

“Vamos a reconocer las realidades para poderles dar una respuesta, porque si seguimos ocultando la realidad en un México donde nunca pasa nada, donde todo está bien; estará bien en las variables macroeconómicas, nada más”, afirmó.

AMNISTIA CAUSA POLÉMICA

La propuesta de la amnistía causó más revuelo y críticas en el resto de los ponentes del foro, que la misma despenalización de las drogas.

Mariclaire Acosta, investigadora y activista en materia de derechos humanos, indicó que la amnistía es importante y “digna de consideración”, pero no “debe ser en el comienzo de la justicia transicional, sino la conclusión”.

Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), celebró la claridad de Sánchez Córdero, pero lamentó que el tema se esté convirtiendo “en un show”.

“Celebro que hable con tanta claridad y asuma lo que no ha querido asumir Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: la dimensión de la tragedia brutal en este país […]. Ahorita que estamos hablando de ese tema en este país están matando, descuartizando a alguien”, dijo.

El tema de las víctimas y la justicia, agregó el poeta, debe ser la agenda de la nación.

“Si no tenemos la capacidad de asumir esto como la agenda fundamental, no va a prosperar nada…el aeropuerto, vámonos a la chingada: las víctimas, la justicia es el tema. Me preocupa que estén manejando esto como un show, que estén dando palos de ciego a una piñata monstruosa”, dijo.

Sicilia Zardain siguió: “me preocupa el tema de la amnistía. Me pone de malas. Es una palabra equivocada, todo por no meterse con el tema del perdón. Me preocupa que la pongan por delante, porque si no hay verdad no vamos a poder desentrañar cuáles son las personas susceptibles a esa amnistía. Por ahí tenemos que empezar, no en comisiones individuales”, precisó.

El líder de MPJD agregó que en materia de reparación del daño, la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas (CEAV) cuenta con un modelo integral de atención a víctimas.

“Que nos costó mucho esa ley. Si no está funcionando es porque no hay voluntad política”, dijo y agregó: “nos han prometido cosas, y asumieron las cosas como nadie. Hay que tener voluntad política y ponernos a trabajar; no lo volvamos un show. Esto del Papa es lamentable, la resolución del problema no está en el Papa, está en ponernos a trabajar en lo que ya está construido y en lo que debe ser la agenda de la nación”, finalizó.

Santiago Corcuera Cabezut, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, añadió que las comisiones de la verdad para la justicia transicional sólo funcionarán si tienen en el centro a las familias de las víctimas.

“¡Porque sin las familias no! Sin las familias están destinadas al fracaso todas las comisiones de justicia transicional”, dijo

Silvia Ortiz, mamá de la jovencita desaparecida Silvia Sthephanie Sánchez-Viesca (Fany) y una de las buscadoras de Coahuila, aseguró que está preocupada por la amnistía propuesta por López Obrador.

“Me preocupa la palabra amnistía, me preocupa. He puesto en bandera de plata a las personas y no ha prosperado nada, que porque no hay pruebas”, le dijo a Olga Sánchez.

Ortiz le dijo a la Ministra en retiro que el próximo Gobierno sí logre ayudar a las madres a encontrar a sus hijos desaparecidos.

Lucía Vaca, mamá de Alfonso Rivera Vaca, le pidió a Sánchez Córdero que no haya recorte al presupuesto para la búsqueda.

“Ya estamos cansados de la simulación, las familias no vamos a dejar de buscarlos. Necesitamos que los busquen, necesitamos la verdad y justicia para que nadie más desaparezca”, dijo.