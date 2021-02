La deuda de Salinas Pliego por no pagar impuestos superaría los $40 mil millones: titular del SAT

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha confirmado tres créditos fiscales contra Elektra que suman más de 25 mil millones de pesos

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó que la deuda por falta de pago de impuestos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos.

Durante el programa “Los periodistas” de La Octava, conducido por Alvaro Delgado y Alejandro Páez, la funcionaria fue cuestionada sobre cuánto deben las empresas del dueño de Grupo Salinas.

“Nosotros nos tenemos que apegar al secreto fiscal, pero lo que sí les puedo decir, que ya es público porque eso nosotros no lo sacamos, incluso la notificación sale antes de que notifiquen al SAT, tenemos ya seis juicios que ganamos en primera instancia, de esos seis uno también ya lo ganamos en segunda instancia y lo que llevamos ahorita en juicios con primera instancia son aproximadamente cerca de 32 mil millones de pesos de impuestos en pesos históricos, todavía habría que actualizar el monto”, expuso Raquel Buenrostro, titular del SAT.

“¿Puede llegar a 40, 40 mil millones de pesos?”, le preguntó Alejandro Páez, cifra que fue confirmada por la funcionaria.

“Lo que resulte a partir del momento que se dé el fallo final o que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y actualiza el importe en pesos reales”, agregó.

Los periodistas también preguntaron a Raquel Buenrostro sobre otras empresas que siguen si ponerse al corriente en los pagos de impuestos, ella recordó que el universo de grandes contribuyentes –quienes tienen ingresos de más de mil 500 millones al año– es más o menos de 12 mil.

“De esos 12 mil, este años se hicieron auditorías a 892 contribuyentes, eso quiere decir que todavía tenemos 11 mil que podemos seguir revisando”, dijo.

Tan solo la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Grupo Elektra, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, debe pagar cuatro mil 916 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta omitido en el ejercicio de 2011.

Por unanimidad, los 11 magistrados confirmaron el adeudo y declararon infundado el juicio de nulidad promovido por Elektra para impugnar la resolución del SAT. De acuerdo con la resolución, la empresa del segundo hombre más rico de México realizó operaciones contables irregulares en la desaparición de Mexicana de Aviación, una aerolínea extinta en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

El Tribunal ha confirmado tres créditos fiscales contra Elektra que suman más de 25 mil millones de pesos.

El 3 de diciembre la Sala Superior del TFJA determinó que Grupo Elektra debía pagar al SAT mil 431 millones de pesos por el concepto de impuestos del año 2011. Por tercera ocasión en 2020 autoridades jurídicas determinaron que la compañía del empresario multimillonario debía cubrir el pago a la Hacienda pública.

La compañía interpuso un recurso de impugnación para que Elektra no tuviera que cubrir el monto que adeudaba al fisco mexicano. Sin embargo, el Tribunal desestimó el amparo porque “todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida”, de acuerdo con lo planteado por el magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz.

La Sala Superior del TFJA observó un caso de enero de 2016 y diciembre de 2017 en el que concluyeron que la empresa de Grupo Salinas debe más de 1 mil 400 millones de pesos por el concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que no terminó de saldarse con la venta de acciones en 2008.

IMPUESTOS DE ONGS

Durante el programa “Los periodistas”, Álvaro Delgado expuso que hay empresas que donan dinero a causas filantrópicas para deducir impuestos, pero también ahí se han encontrado abusos; recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó en noviembre una investigación a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por recibir financiamientos de grupos empresariales.

“Nosotros no podemos estar hablando de todas las investigaciones en curso, lo que sí les puedo decir es que este tipo de fundaciones, organizaciones, todas tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factureras, que lo que hacen es meter nóminas de personas inexistentes o luego meten servicios que no existen, meten donativos que a la mera hora no son donativos y son transferencias para otro tipo de acuerdos. Todo eso se revisa, incluso en causas tan filantrópicas como la salud hay donaciones que supuestamente están donando un equipo a un hospital y el hospital no lo mete en su activos”, dijo Buenrostro.

La funcionaria aseguró que en organizaciones civiles donde hay atrás labor social “se presta mucho a esconder muchos servicios”.

Sin embargo, Buenrostro no precisó que algo parecido ocurra en MCCI. “Estamos en revisión, está el proceso como mucho otros y sí hay como patrones”, expuso.

“En muchas asociaciones que hacen trabajo social lo que meten son facturas y lo que se encuentra en las nóminas son gente con conflictos de interés.

La titular del SAT recordó que se han revisado los sectores que muestran la brecha más amplia de proporcionalidad de impuesto con relación a sus ingresos, por lo que destaca el sector farmacéutico, las minerías, el sector automotriz, las maquiladoras, las tiendas al mayoreo, el sector energético, de telecomunicaciones y el financiero.