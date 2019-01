La Diabla de Sin senos sí hay paraíso será La Guzmán

La actriz colombiana platica cómo se metió en la piel de la hija de Silvia Pinal, en la serie que se estrena el 21, por Imagen Tv

Noroeste / Redacción

18/01/2019 | 12:29 AM

Durante varios años, Majida Issa le dio vida a la famosa Diabla en la serie de televisión “Sin senos sí hay paraíso”, encantando a los televidentes como malvada.

Pero entendiendo que los actores están hechos de retos, la colombiana se prepara ahora para mostrar cómo le fue metiéndose en la piel de Alejandra Guzmán, en la serie “La Guzmán”, que se estrena el próximo 21 de enero.

Desde que Majida fue elegida para personificar a la roquera, inició una durísima tarea, en la que no solamente tuvo que trabajar fuertemente en lograr un acento mexicano y conseguir el tono ronco de la intérprete de “Hacer el amor con otro”, sino que se convirtió en una minuciosa observadora de los gestos, los comportamientos y los detalles más profundos de la vida de la cantante.

Y aprovechando que la serie de Sony Pictures llegará a la pantalla chica el próximo lunes, por Imagen Televisión, ‘La Diabla’ invitó a sus fans a que la apoyen en este nuevo proyecto, en el que debió hacer escenas que la tocaron mucho.

“Haciendo la escena (en la que la Guzmán casi pierde la vida tras sus cirugías estéticas en 2009) realmente vi la dimensión de lo que estaba sucediendo. Cuando la hice, recuerdo que yo trataba de bajarme de la camilla y me caía y la imposibilidad de caminar y verme reducida a la mínima expresión me llegó muchísimo. No pude contener la emoción”, dijo la actriz, según lo revela el diario La Opinión.

Majida explicó que la serie, que contará con 60 capítulos, aborda temas íntimos de la cantante como el nacimiento de su hija, sus inicios en la música, su relación con sus padres tras el divorcio, sus diferencias con Silvia Pinal, el cáncer de seno que tuvo que soportar y la muerte de su hermana Viridiana, entre otros.

Como un hecho curioso, la colombiana de 37 años confesó que desde muy niña ha sido fan de Alejandra Guzmán, hasta el punto que en varias ocasiones a lo largo de su vida había hecho shows en los que la personificaba, lo que le facilitó su trabajo en los castings para quedarse con el papel.

“(Alejandra) Me parece una mujer tan auténtica, que yo dije: ‘Si yo logro entender su esencia, el público se sentirá identificado, va a sentir que está viendo a una persona que reacciona como ella lo haría’. Ese es el secreto para acercarme a la gente. Como Alejandra no hay dos, lo que quisimos es hacerle un homenaje respetuoso, que trata de realmente ver la esencia de la mujer que hay ahí”, concluyó Majida.

La estrella de la pantalla dijo que incluso estuvo con su artista favorita en el concierto que ofreció en Los Ángeles en su gira Versus Tour, habló con ella y hasta se la pasó en el camerino observándola.