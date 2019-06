La directora del DIF municipal de ahora es mejor que la que estaba: Alcalde

El Alcalde de Culiacán indicó que Peinado Aguirre tiene una basta experiencia dentro de la asistencia pública, por lo que está mejor calificada que la ex directora de la paramunicipal de la capital del Estado.

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Lydia Peinado Aguirre, actual directora del DIF Municipal es mejor y con más experiencia que Hecbel López Caballero, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

Estrada Ferriro expresó esto luego de que se le cuestionara sobre los empleados que decidieron irse con Hecbel López Caballero. El Edil minimizó las salidas de todos los ex funcionarios del Municipio y aseveró que los actuales trabajadores son mucho mejores que los que se fueron ya hace dos semanas de su administración.

¿Para usted no pasa nada en el DIF?

"No pasa nada, hay mejor personal ahora".

--No es normal que se vayan 7.

"Sí es normal, porque ella los metió, ella los puso ahí...no deben irse, pero es una mala práctica, es deslealtad".

"los que entraron son mucho mejores que ellos, con eso te digo todo , incluyendo la directora, es mejor la que está ahorita que la que estaba, y yo no la corrí, se fue sola".

El morenista afirmó que la ex directora del voluntariado del Municipio dará mejores resultados que López Caballero, quien ocupó el puesto de dirección del DIF del 1 de noviembre hasta el 4 de junio.

--¿Entregará mejores resultados?

"completamente, tiene mucho mejor experiencia, sabe tratar a la gente, es una persona humilde, tiene mucha capacidad, tiene un currículo muy importante, estuvo en la Junta de Asistencia Privada", sostuvo.

Al Alcalde también se le cuestionó sobre el trabajo que tiene su hija en el DIF Municipal. Él manifestó que ella es voluntaria en la paramunicipal, y que si alguna persona tiene algún problema con ella, que mande a sus voluntarias.

"Es parte del voluntariado, pero al margen de eso, trabaja más cualquier otro".

--¿No cobra?

"Nada".

¿No tiene ningún beneficio?

"no ninguno, y quien no esté de acuerdo que me mande a su mujer a trabajar también, es bien recibida, nada más que no le voy a pagar".