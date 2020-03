La diseÃ±adora de modas Jehsel Lau evade, junto a su hijo, la epidemia de Covid-19 en Europa

La diseñadora de modas Jehsel Lau evade, junto a su hijo, la epidemia de Covid-19 en Europa

En febrero, la sinaloense radicada en Francia, decidió junto a su marido volver a México; hoy está aislada voluntariamente, en casa de sus padres en Culiacán

Nelly Sánchez

25/03/2020 | 10:30 AM

Corría el mes de febrero y el mundo observaba desde "lejos", la situación por la que pasaba China frente al coronavirus, y la diseñadora sinaloense Jehsel Lau, radicada en Francia, tomó la decisión de volver a Sinaloa.