Día del Médico... en el primer frente contra la pandemia

La doctora Lorena Zúñiga sufre en carne propia el Covid 19, se recupera y vuelve al primer frente de batalla

La Médica Familiar, Lorena Zúñiga no sólo ha hecho frente al Covid-19, sino que se contagió y hace un llamado a la ciudadanía a que se cuide, y a los doctores pide fortaleza para seguir atendiendo a las y los pacientes

América Armenta

Nada se compara con la emergencia sanitaria que hoy se vive, consideró Lorena Zúñiga, Médica Familiar del IMSS que se contagió de Covid-19 y comprendió lo que pasaban sus pacientes y lo que sucedía en su cuerpo, pero solo le recordó la importancia de la prevención y que ninguna persona está exenta de contraer el virus, ya sea laborando o en cualquier espacio.

En el marco del día del Médico que se celebra cada 23 de octubre, la galena hace un llamado a sus compañeros y compañeras para que tomen fuerza en la pandemia que sigue, para poder seguir atendiendo a la ciudadanía, mientras que a esta última, pide que tomen todas las medidas necesarias para evitar contagios, pues la fatiga para el personal médico es alto y angustiante.

"Tenemos que seguir la sana distancia, ya habrá tiempos mejores para festejar, sabemos que en algún momento nos podríamos infectar, son gajes del oficio, como se dice y por eso hemos llegado a verla como una enfermedad de trabajo, pero este momento no es momento de festejo, es momento de seguirnos cuidando, ningún descuido se permite porque puede ser muy lamentable", declaró.

Lo que la pandemia trajo

"Muchísimo estrés, muchísima carga emocional que no sabemos cómo manejarlo, a veces pensamos que llegamos al final de por ese estrés que se genera, pero ahora que lo creíamos superado, que ya íbamos a salir de él, no relajarnos en cuanto a medidas, pero sí disminuir el riesgo de contagio, pero otra vez hay un repunte", lamentó la médica con 30 años de trayectoria.

El pensar que puede haber un repunte como en la ciudades europeas, alimenta la carga del personal médico, consideró Zúñiga Rodríguez, además de la indignación por la ciudadanía que no acata las medidas básicas de sanidad para que esto no ocurra.

"Vuelve a generar la misma respuesta de todos el ver que la gente no se está protegiendo, que a veces andan en la calle sin cubrebocas y van a la tienda, los reciben en los abarrotes sin cubrebocas y eso no se nos hace justo, porque esas personas tocan los productos y a la vez si tienen esa enfermedad o son portadores están contaminando, si hablan en frente los productos están sembrando el virus", enfatizó.

"Vemos con molestia que no toman las medidas adecuadas y están en algún centro comercial, como vemos en la televisión que está muy lleno y no toman las medidas de sana distancia, de estar viendo eso vuelve otra vez lo que nos genera estrés, porque están repuntando los casos", agregó.

Lo que consideró más adecuado es que haya apoyo psicológico en la institución y que sea permanente, para poder trabajar más relajados, siempre viendo la protección entre el mismo gremio.

"La verdad entre compañeros estamos viendo si alguien no trae guantes, si alguno no trae la careta o doble cubrebocas, porque nosotros los médicos usamos doble cubrebocas, entonces estamos viéndonos, pero ya con menos fricción, porque sabemos que entre nosotros nos vamos a cuidar y que por nosotros no sea que a otros compañeros se vayan a infectar", expresó.

Decir adiós

Si algo ha dejado la pandemia aparte del estrés, es para el gremio médico pérdidas irreparables, por las y los compañeros a quienes han tenido que despedir por infectarse mientras ayudaban a la ciudadanía a sobrevivir.

"Muy lamentable, muertes muy sentidas por nosotros en el gremio, compañeros y sobre todo en el área de urgenciólogos y anestesiólogos que han fallecido, de todas las especialidades, algunas el menor número, pero si los de urgencias e internista son los que más han muerto", lamentó.

También compartió el caso de un médico del Seguro Social que quedó prácticamente solo y tenía pacientes a su cargo, la contratación de personal fue muy difícil y pensó en renunciar, pero no lo hizo, aún así pidió no romantizar casos como este, pues hay compañeros y compañeras que están al límite de sus fuerzas y sus energías, tanto física como mental y han estado a punto del abandono de trabajo.

"En mi turno somos varios compañeros los que estamos afectados y tienen ellos secuelas de alguna u otra manera, esta semana se integró apenas uno de ellos a laborar y sintió sus limitaciones cuando iba subiendo las escaleras, para no usar el elevador, iba de 3 a 4 escalones y se paraba, pero no usamos elevador porque tenemos miedo, está todo contaminado", relató.

De médica a paciente

"Siempre hay una negación, ahora entiendo a los pacientes", expuso la Doctora al recordar su experiencia de tener Covid-19, lo cual sucedió hace apenas un mes, de lo cual tiene secuelas y no es seguro que desaparezcan pronto.

"Siempre hay una negación", reiteró, "pero algo te dice: usa la lógica y piensa que son síntomas generales tanto para la enfermedad de Covid-19, como para un resfriado común. Entonces piensa que es Covid-19 para que vayas iniciando las medidas de prevención y las cosas salgan bien y a tiempo", subrayó.

Eso hizo la también conocida como Doctora Lorena, entre sus pacientes, cuando empezó a sentir los primeros síntomas, que fueron dolor de garganta y luego fiebre, se medicó y redobló los esfuerzos y cuidados pensando en que podía estar infectada con Covid-19, pero con la esperanza de que no fuera así.

Para ella lo más difícil fueron los dolores musculares y dolores articulares, los cuales dijo que son muy intensos, particularmente los sufrió en el tobillo y la rodilla, de vez en cuando al estar de pie siente que se tiene que sentar o agarrar de lo que esté cerca, la pared o algo, porque queda como una debilidad muscular. Explicó que como médica tomó más reserva a sabiendas que se imagina todo lo que estaba pasando dentro de su cuerpo, lo que es la fisiopatología de la enfermedad.

"La otra es la falta que capacidad respiratoria, si caminas unos tramos se va corrigiendo poco a poco, pero te limita también para hacer muchas actividades, porque si uno hace actividades con falta de oxigenación o una saturación de 95 por ciento o 96 por ciento, luego viene una taquicardia para compensar eso y eso es lo que angustia, empieza la taquicardia con tal de mantener la oxigenación y la enfermedad de por sí es angustiante", informó.

Nuevos virus

"Ya me había tocado otras, en el 92 cuándo fue la del cólera pero sólo fue una epidemia, la siguiente fue la de influenza en 2009, que se tuvieron medidas muy parecidas a las que estamos viviendo actualmente, pero ninguna se compara con la pandemia que tenemos ahora", agregó.

Los principales retos al estar frente a un virus desconocido, consideró, son principalmente en materia de bioseguridad, por la falta de insumos que sobre todo al inicio, cubierta aunque así se creyera.

"A veces no te dan en el trabajo equipo adecuado para protección, es decir, lo que es el equipo de protección personal lo tiene uno que adquirir, esa es una de las fallas del sistema'', explicó.

En cuanto a las complicaciones de la enfermedad, destacó que son muchas y a veces impredecibles, ya que hay gente joven que se ha complicado y no necesariamente presenta factores esperados de riesgo, como tener enfermedades crónicas, sin embargo, se han complicado y ha habido fallecimientos de personas jóvenes.

"Entonces hay muchas complicaciones, sobre todo pulmonares o secuelas que deja la fibrosis pulmonar, porque deja mucha limitación respiratoria y que interfiere la vida cotidiana y en la vida laboral”, agregó.

Medidas laxas

Por parte del grupo médico hay medidas que no ven con agrado, como el hecho de que haya eventos que propicien las aglomeraciones y dijo entender que las autoridades tienen diferentes presiones, pero que las y los médicos están viendo desde el punto de vista de la salud, de la seguridad, de la vida.

"No están tomando referencias de otros países, en otros continentes que regresaron y ahorita van de nuevo en declive, si la experiencia de otros no nos está diciendo nada, nos vamos a atener a las consecuencias", manifestó.

A sus pacientes les repite que sigan con medidas como al inicio de la pandemia y que salgan solo lo necesario, así también que continúen con hábitos de higiene y que laven las cosas que vienen del exterior, sobretodo los alimentos, de lo cual entiende que es inversión de tiempo y la gente se cansa, pero es necesario hacerlo.

Su llamado al gremio

A las y los médicos les hace un llamado a no rendirse y a seguir cuidándose al trabajar para garantizar que las familias en sus casas estén seguras de no infectarse, que sea esta, su familia, su principal motor al ver a las personas que no siguen las medidas adecuadas y se contagian por ello.

"Yo digo que piensen en su familia para que ese cansancio derivado de la molestia de ver que la gente no sigue las medidas, al menos ustedes no bajen la guardia y sigan con la misma protección, nosotros exageramos, tal vez, pero porque sabemos agresividad del virus, empezamos ante un virus totalmente desconocido, de comportamiento diferente variable en cada persona y que es letal cuando se complica", exhortó.