La economía está creciendo, insiste AMLO; dice que acabar con la corrupción está papita

Durante su recorrido por Ario de Rosales, Michoacán, el mandatario mexicano señaló que pese a las expresiones de una economía en proceso de recesión, el país va bien y con números positivos.

Ciudad de México, julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía no le preocupa, ya que el pese se ha fortalecido y hay una menor inflación desde hace 36 años.

“La economía está creciendo, a pesar de que dicen lo contrario, pero un dato es que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con respecto al dólar, hay menos inflación ahora que antes, y otro dato es que, por primera vez en 36 años, aumentó el salario mínimo”, recalcó.

Sin embargo, dijo que le preocupa la salud y la inseguridad en el país.

“Eso no me preocupa [la economía], mi preocupación y mi ocupación está en dos asuntos: la salud y garantizar la seguridad, que haya paz y que haya tranquilidad en el país”.

Y reiteró que el principal problema del país es la corrupción, aunque, dijo, no le preocupa porque “está papita” acabarla.

BUSCA ACUERDO CON UNIVERSIDADES

López Obrador informó que buscará a las universidades del país para llegar a un acuerdo y elevar la matrícula de médicos y enfermeras, a fin de atender la falta de galenos en los hospitales mexicanos.

Durante su gira por Michoacán, donde visitó las comunidades de Villamar, Paracho y Ario de Rosales, aseguró que al país le hacen falta médicos porque en las universidades “no aceptaban a estudiantes de medicina, los rechazaban”, dijo.

López Obrador aseguró que la deficiencia de médicos en hospitales mexicanos se debe a que no hay presupuesto ni cupo en las universidades del país, para preparar a más elementos.

“No es que no pasen el examen, sino como no hay presupuesto y no hay cupo, no hay espacio. Vamos a echar a andar un programa para que se tengan los médicos que se necesitan, lo mismo en el caso de enfermeras. Y vamos a hacer acuerdo con universidades públicas y con las escuelas o facultades de Medicina”, señaló desde Paracho.

Sin embargo, dijo que “no es que a ver te vamos a dar el presupuesto a la universidad y tú ve cómo aumentas la matrícula. No, te vamos a dar pero queremos y si tienes ahora 300 estudiantes de medicina queremos que tengas 600; lo que te vamos a dar va a ser para eso. Muy dirigido, porque si no, no avanzamos”.

El mandatario mexicano recalcó que será respetuoso de la autonomía, pero pedirá rendición de cuentas en las universidades, a fin de garantizar que los recursos otorgados se destinen a la educación de futuros médicos.

“Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de dame y dame y dame, y no rendir cuentas. No vamos a permitir la corrupción, hay universidades que están manejadas en el país por caciques; eso se acaba, eso se termina. Claro que vamos a apoyar la educación pública, pero ya no vamos a apoyar a los cacicazgos”.

López Obrador dijo que en México hay 270 mil 600 médicos, aunque “de acuerdo a la norma internacional, debemos tener 393 mil 600 médicos”, comentó.