La economía va muy bien, con finanzas públicas fuertes y sanas: AMLO

Pese a reportes del Inegi sobre la baja del PIB y estimaciones de analistas consultados por el Banxico, el Presidente presume de que se está poniendo orden en la inversión pública y privada

noroeste.com

Cuestionado sobre la baja del Producto Interno Bruto reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes 1 de noviembre que la economía va "muy bien" y que se está poniendo orden en la inversión pública como privada.

"No hay recesión, y se están creando empleos, el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien, se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo, con cifras, el peso se ha revaluado", dijo el Mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"No es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar, no han aumentado los precios de la gasolina, diésel, el gas, la luz, están llegando apoyos a los pobres, como nunca", señaló desde el Palacio Nacional.

"No es para presumir, pero hay finanzas públicas fuertes y sanas. ¿Por qué el crecimiento escaso? Porque estamos poniendo orden, ya no es gastar por gastar, ya no es dar contratos a diestra y siniestra, concesiones, ya no es 'inviertan, aunque destruyan, aunque contaminen, ahí van contratos, aunque haya sobreprecios de hasta el mil por ciento'. No, estamos poniendo orden, establecido las bases y va haber crecimiento, sin duda", abundó el Presidente.

PIB de México se contrae a tasa anual por primera vez desde 2009

El político tabasqueño insistió en que llegará a la meta de crecimiento del 4 por ciento en su Gobierno.

"Que me refuten esto los expertos. Hay mucha confianza en México y hay confianza en el Gobierno, entre otras cosas, y quizá eso es fundamental, porque saben que ya no hay corrupción, saben los inversionistas que ya no hay empresas favoritas", añadió.

Además, López Obrador ejemplificó que por primera vez en 14 años, la producción de petróleo no va a caer, y al contrario, según sostuvo, se cerrará el presente año produciendo 50 mil barriles más.

Analistas consultados por Banxico bajan pronóstico de crecimiento de 0.43 a 0.26% para 2019

El jueves, el Inegi dio a conocer que durante el el tercer trimestre del año (julio a septiembre) la economía mexicana se contrajo 0.44 por ciento frente al mismo periodo de 2018, resultado que a tasa anual sería el único negativo desde abril de 2009, cuando se dio la crisis financiera mundial.

La baja de 0.44 por ciento a tasa anual es la primera en 39 trimestres, y que de octubre a diciembre de 2009 observó un revés de 1.83 por ciento, con cifras desestacionalizadas, ello a pesar de haber registrado su segundo avance a tasa trimestral.

Además de la comparación anual, en las cifras comparadas con el trimestre inmediato anterior, frente al cero de crecimiento en el Producto Interno Bruto entre abril y julio de este año, para el periodo de julio a septiembre se registró un avance de 0.1 por ciento.

Este mismo viernes, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana de 0.43 a 0.26 por ciento para 2019. Además, para el próximo año, los especialistas esperan que el PIB del país tenga un crecimiento de 1.21 por ciento, dato menor al 1.35 por ciento estimado en la encuesta anterior realizada en septiembre.