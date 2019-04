La educaciÃ³n vial en Sinaloa es una falacia, critica activista en urbanismo

La educación vial en Sinaloa es una falacia, critica activista en urbanismo

José Manuel Palazuelos expresó que en la región se debieran estar tomando medidas similares a las que en otros países y ciudades han funcionado para reducir los incidentes viales

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN.- Las acciones que se emprenden en Sinaloa para educar a los niños funcionan como distractor de los verdaderos problemas de planeación urbana que existen, criticó el activista de la movilidad urbana José Manuel Palazuelos, dentro del panel sobre seguridad vial organizado por el colectivo Mapasin en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“La educación vial infantil toma en cuenta el ir a darle pláticas a los niños y decirles que volteen para todos lados, o decirle que le exijan a sus papás que respeten los señalamientos. Sin embargo, en otras ciudades con éxito en movilidad los niños empiezan a andar en bicicleta desde la escuela como parte de los programas de educación física. Entonces para ellos ya no es extraño el comportamiento de un ciclista de cómo gira, cómo avanza, qué velocidad puede alcanzar”, dijo.

“La educación vial, con todo respeto a los oficiales, no se debe de usar como distractor de cómo se está haciendo la ciudad”, añadió.

Expresó que, dada la alta incidencia de siniestros viales en la entidad, lo que debe de hacerse es dejar de priorizar el uso del automóvil para la construcción de obras públicas.

“Problemas radicales requieren soluciones radicales. Somos de las ciudades con mayor tasa de mortalidad a nivel nacional, entonces no podemos simplemente estar haciendo modificaciones estéticas”.

“Parece que limitar el uso del automóvil es una idea radical... ¿pero no es una idea radical construir un túnel para que pasen en un crucero cierta cantidad de autos, y luego construir un puente para que cruce ese túnel? Esa es una idea radical, pero en sentido opuesto”, ironiza.

El activista invitado al panel comentó que uno de los problemas de Sinaloa, en materia de seguridad vial, es que las infracciones para quien comete un atentado son muy leves.

“La educación vial es importantísima; sin embargo, como la conocemos en esta ciudad es una falacia. Es importante ver la educación vial como lo hacen los países o ciudades que están teniendo éxito en la reducción de mortandad por siniestros viales. ¿Cómo lo han hecho? Con la educación vial donde te retienen y la única forma de liberarte es pasando un curso de educación vial”, expuso.

“Se trata de darle a las personas que cometen infracciones viales un curso obligatorio para liberarles de su multa, además de su respectivo pago, etcétera, porque si es una persona que tiene mucho dinero puede estar pagando las multas que le dé la gana. O estarlas deshaciendo en los tribunales... que es algo muy común también”, añadió.

José Manuel Palazuelos invitó a los asistentes del evento a reflexionar sobre la seriedad del asunto y sobre la poca efectividad del Gobierno para prevenir los incidentes viales.

“No se tiene que actuar por, 'Ah, vamos a pensar en los que se están muriendo'. No. Yo les aconsejo que partan del egoísmo de que no quieren morir en las calles y empiecen a tomar acciones, como reclamos a los gobernantes o a las personas en los puestos que toman decisiones, para que se hagan las cosas ya y que sean cosas sustentadas. No se van a morir de algún daño intestinal, o lo que sea, es más probable que los atropelle un carro afuera... y por eso hay que ser radicales”, expresó.