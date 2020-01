La ex directora de los Grammy, Deborah Dugan, demanda a la academia de grabaciÃ³n por presunto acoso sexual

La ex directora ejecutiva de los Grammy, Deborah Dugan, presentó una demanda contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación el martes, alegando que fue despedida injustamente después de presentar acusaciones de acoso sexual e irregularidades con las nominaciones a los Grammy.

La demanda, presentada ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), se produce pocos días antes de la emisión de la 62 entrega de los Premios Grammy y días después de que Dugan se retirara por lo que la academia llamó “mala conducta”.

Dugan dice que fue puesta en licencia administrativa tres semanas después de que envió un correo electrónico al director gerente de recursos humanos de la academia en el que describió varias acusaciones explosivas contra la organización y su “liderazgo históricamente dominado por hombres”, según la denuncia de la EEOC.

“La decisión de poner a la señora Dugan en licencia se tomó claramente en represalia por su queja, y vino con amenazas de despido en el caso de que la señora Dugan persistiera en presentar demandas contra la Academia”, dice la demanda.

La demanda alega que Dugan fue objeto de acoso sexual, publicó el sitio cnnespanol.cnn.com.

Dugan también alega que fue expulsada después de plantear inquietudes sobre varias “irregularidades y conflictos” con el proceso de nominación y revisión de la Academia, y que descubrió numerosos conflictos de intereses que fueron posibles gracias a la “mentalidad del club de niños”.

La queja también incluye reclamos de discriminación ilegal de género, represalias ilegales y pago desigual.

Acusaciones en su contra

La Academia de Grabación dijo en un comunicado a CNN que es “curioso” que Dugan no planteara las denuncias hasta que otro empleado hizo reclamos legales en su contra, alegando que ella “creó un ambiente ‘tóxico e intolerable’ de trabajo y ‘conducta abusiva e intimidatoria'”.

Después de plantearle sus preocupaciones recursos humanos, la academia dijo que Dugan les había pedido que no tomaran medidas, pero dijeron que la academia inició investigaciones independientes sobre las acusaciones que ella hizo, así como aquellas contra ella.

“La señora Dugan recibió una licencia administrativa solo después de ofrecer renunciar y exigir 22 millones de dólares de la Academia, que es una organización sin fines de lucro”, dijo el comunicado.

Los abogados de Dugan dijeron que la afirmación de la Academia sobre el momento de sus acusaciones “es completamente falsa”.

“La señora Dugan planteó reiteradamente preocupaciones durante toda su permanencia en la Academia, e incluso realizó grandes presentaciones centradas en la diversidad y la inclusión en las reuniones de la junta”, dijeron Douglas H. Wigdor y Michael J. Willemin en un comunicado.

Los abogados dijeron que otros habían planteado las mismas preocupaciones.

“Como se alega en la demanda, artistas, otros miembros de la junta y empleados han planteado prácticamente todas las preocupaciones expresadas por la señora Dugan”, dijeron. “Como se alega, la Academia perdió el rumbo y abandonó la industria discográfica, y se centró en el auto-trato y en hacerse la de la vista gorda ante el ambiente del ‘club de niños’, las irregularidades obvias y los conflictos de intereses”.

Los abogados dijeron que la academia le ofreció a Dugan “millones de dólares para dejar todo esto y abandonar la Academia” y que cuando ella se negó a aceptar dentro de una hora, fue puesta en licencia.

