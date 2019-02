La experiencia de usuario cada vez crece mÃ¡s en CuliacÃ¡n: organizador de UX Nights

La experiencia de usuario cada vez crece más en Culiacán: organizador de UX Nights

Seis expertos en experiencia de usuario responden las preguntas del público asistente a la edición 27 del evento UX Nights Culiacán

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Las empresas que deciden no invertir en la experiencia del usuario digital tienen los “días contados”, coincidieron los expertos en experiencia de usuario que participaron en la edición 27 del evento UX Nights Culiacán.

Según Jéber Martínez, co-organizador del evento, cada vez hay una comunidad más grande de personas que llevan a la práctica esta filosofía digital, y cada vez son más las empresas que ven el potencial de ello.

“Yo pienso que poco a poco han ido adoptándose estas técnicas que tienen que ver con la experiencia de usuario; la señal está en que cuando vienes a un evento de este tipo, nunca vas a tener un evento vacío. Nosotros no obligamos a la gente a venir, a veces no damos absolutamente nada más que el conocimiento: vénganse y siéntense aquí un par de horas, hagan redes. Y yo creo que a la gente realmente le está gustando”, opina.

“Yo creo que la misma gente, los profesionales, los profesionistas, estamos entrando como 'Caballo de Troya' a las empresas para convencer, finalmente, a los tomadores de decisiones a que incorporen técnicas que tienen que ver con experiencias de usuario”, considera.

UX Nights Culiacán es un evento que se da cada tercer jueves del mes, pero esta vez los organizadores hicieron una excepción pues están “estrenando casa”, ya que durante todo el año llevarán a cabo sus eventos en el taller “La Prensa”, ubicado en las instalaciones del Grupo Editorial Noroeste.

A modo de panel, la noche del viernes compartieron el escenario Luis Lizárraga, experto de UI/UX en ConCrédito; Alfredo Juárez, Product Designer en Juvasoft; Edna Flores, Project Manager en Coppel; Hugo Rábago, UX Designer en Coppel; Emmanuel Ramírez, Backend Developer en ConCrédito; y Ezequiel Rangel, Frontend Developer en Grupo ADHOC.

Al ser cuestionados por el público sobre su propia definición de lo que es el UX, o experiencia de usuario, esto fue lo que respondieron.

“UX es toda aquella correlación que existe entre un producto o servicio y un usuario, hasta que lo compra. Son todos aquellos sentimientos que hay alrededor de la misma interacción entre los dos: si me hace sentir feliz o si me frustro al adquirir un producto”, consideró uno de los ponentes.

“Para mí, como Project Manager, UX es esa vocecita que te hace pensar dos veces y que te dice: '¿Seguro?, ¿es tan claro como piensas?, ¿es tan obvio?'. Y como usuario es aquello que me permite entrar a una página y ver que lo que yo espero encontrar en la página esté ahí, o inclusive que supere mis expectativas, hasta el momento en que me llega esa caja que yo compré”, opinó otro experto.

Algunos expositores definieron la experiencia de usuario en términos más allá de lo digital, englobando todo por lo que pasa un cliente para adquirir su producto o servicio.

“Creo que se resume en lo que es la empatía con el usuario. Y no necesariamente tiene que ver con la experiencia del usuario de una aplicación que es fácil o no es fácil de utilizar, sino que tiene que ver con todo lo que engloba tu producto y tu empresa en general. Por ejemplo, la experiencia que tienes en un café: no es la misma ir a un lugar específico que comprar en cualquier tienda”, expuso.

“La misma palabra lo dice: tiene que ver con cómo se siente el producto, cómo el usuario lo siente. Y eso no solamente tiene que ver con el producto digital, como una aplicación. Un ejemplo bien claro: Uber puede tener una aplicación muy bonita y que funcione perfectamente, pero aquí en Culiacán la experiencia de usuario es mala”, dijo.

Otra pregunta que la audiencia les hizo fue sobre cómo recomiendan empezar a aprender de este tema.

“Sobre los libros clásicos que puedes leer para aprender de la experiencia de usuario, hay uno que se llama 'Don't Make Me Think', de Steve Krug; ese es buenísimo, y es como que un 'must have': tienes que tenerlo a fuerzas. Hay otro que es clásico también que se llama 'About Face', que habla de patrones de interfaces de usuario, desde tiempos ancestrales hasta tiempos modernos”, compartió uno de los expertos.

“Los principios básicos se aprenden con el simple hecho de que te dé curiosidad el tratar de mejorar las cosas; en el simple hecho de que tú entres a una cafetería y que mires alrededor y pienses: 'Quizá esta silla quedaría mejor aquí, o habría que cambiar esta mesa por un sillón'. Por ahí empieza esa hormiguita de querer aprender UX: tratar de mejorar las cosas para un cliente final”, consideró otro especialista.

“Las habilidades que yo creo que debe de tener una persona son que le debe gustar leer, debe de ser autodidacta, debes de tener cierta visión estética, debes de ser curioso y debes de querer experimentar. Todas esas habilidades, bien trabajadas, te pueden llevar a adentrarte bien en este mundo”, dijo un tercero.

Respecto a qué tanta mano de obra es necesaria tener en una empresa para que sus clientes tengan una experiencia de calidad, uno de los ponentes compartió su fórmula.

“Un equipo de trabajo decente está compuesto de desarrolladores, diseñadores, el product manager y el UI/UX manager. Los nombres y los títulos, a final de cuentas, varían de empresa a empresa, pero lo importante es dónde encajas tú con tu experiencia y cómo aportas”, manifestó.

Otro expositor opinó sobre el estado de desarrollo de estas prácticas en la localidad, comparado con el resto del país.

“Desde el simple hecho de que la mayoría de los recursos humanos de UX están concentrados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pues tiene mucho qué decir del resto del país. Tenemos que ser nosotros, en este caso Culiacán, las personas que puedan adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en UX, y así poder llevar UX al resto de México y que no tengamos que importar personas”, reflexionó.