La explosiÃ³n no cambia la lucha contra el huachicol: AMLO; se investigarÃ¡n las causas, dice

La explosión no cambia la lucha contra el huachicol: AMLO; se investigarán las causas, dice

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, arribó a medianoche a la zona cero de la tragedia en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo

Sinembargo.MX

19/01/2019 | 00:49 AM

Ciudad de México, 19 de enero ().- El incendio provocado por una toma clandestina de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, fue controlado después de casi cinco horas, confirmaron autoridades del Gobierno federal y estatal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arribó las primeras horas de este sábado al Centro Cultural de Tlahuelilpan, donde se estableció el centro de comando para vigilar la zona de la explosión.

En un mensaje a medios informó que la explosión registrada hoy no va a detener la lucha contra el robo de combustible implementada por su Gobierno, al contrario, dijo, “se va a fortalecer, vamos a continuar para erradicar estas prácticas”.

El Presidente informó que habrá una investigación judicial que estará a cargo de las procuradurías. “En estos casos es obligado hacer una investigación judicial, esto ya está a cargo de las procuradurías, pero no queremos adelantar ningún juicio. Lo que sí puedo decirles que se va a decir toda la verdad, no se va a ocultar nada. Esto no cambia la estrategia contra el huachicol, esto demuestra que hay que terminar con la práctica que llegó a la tragedia”.

López Obrador también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y les pidió que no entraran a la zona hasta que personal de Pemex y de las Fuerzas Armadas revisen el lugar. “Quiero expresar mis condolencias a os familiares de las víctimas, es una tragedia que nos duele mucho. Estamos aquí para brindarle el apoyo a los afectados, se han integrado comisiones de trabajo y vamos a reunirnos en la Ciudad de México una vez que se tenga una primera versión general”, explicó.

Informó que a las seis de mañana se reunirá en Palacio Nacional y a las siete se dará una conferencia de prensa para informar los últimos detalles de la explosión en el ducto de Pemex.

Hasta el momento suman 21 muertos y 71 resultaron heridas al estallar la toma. También hay 50 personas en calidad de desaparecidas y están en espera de que se confirme si se encuentran en algunos de los hospitales.

Las autoridades mencionaron que la información oficial se dará a conocer a través del portal del gobierno del estado de Hidalgo en la página www.hidalgo.gob.mx. Ahí se informará la lista de las personas que se encuentran heridas, los hospitales a donde los llevaron, los muertos y los desaparecidos. Además, se estableció un centro de atención en el Centro Cultural con apoyo médico y psicológico para las familias de las víctimas.

El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que se han dispuesto que se trasladen ataúdes desde Pachuca para las víctimas.

El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, confirmó durante las primeras horas de este sábado que el incendio fue sofocado. En un mensaje a medios, acompañado del Gobernador de Hidalgo, y los secretarios de la Defensa y Marina, detalló que a las 19:59 horas el sistema de Pemex registró la fuga y posteriormente personal del Ejército acudió al lugar.

Dijo que a simple vista se observó que era una vieja toma clandestina, pero la presión empezó a incrementarse y terminó alcanzando unos metros de altura, fue ahí cuando la población se acercó para recuperar la gasolina.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, informó que la afectación para la petrolera es considerable, pues este ducto transportaba gasolina y un aditivo que se mezcla con la gasolina, lo cual impide el transporte del hidrocarburo hacia la zona de El Bajío. “El impacto es muy fuerte”, dijo.

Pemex tuvo conocimiento de la fuga y aplicó el protocolo de seguridad. Cuando integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llegaron a la zona, no había personas. Sin embargo, comenzaron a llegar cuando la presión del ducto aumentó.

Decenas de personas intentaron llevarse combustible que salía de la fuga y el ducto explotó horas después. Autoridades confirmaron que hasta el momento suman 21 muertos y 71 heridos que fueron trasladados a hospitales del Estado de México y la capital del país.

Autoridades compartieron una lista de los heridos que se encuentran en los hospitales. Familiares intentan ingresar a la zona de la tragedia para localizar a sus seres queridos.