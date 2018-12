La extorsiÃ³n: de la diversificaciÃ³n del crimen a las redes sociales

La extorsión: de la diversificación del crimen a las redes sociales

Con todo y la cifra gris, registra Sinaloa 1,172 denuncias de 2006 a 2018, Mazatlán el de mayor incidencia con 429 reportes; aunque el delito va a la baja, los grupos criminales encuentran nuevas modalidades

Sibely Cañedo

27/12/2018 | 12:36 AM

La extorsión es el delito al que migraron nuevas células delictivas durante la guerra del narcotráfico, pero que hoy, a pesar de ir a la baja, adquiere nuevas estrategias a través de los datos revelados por usuarios en redes sociales.

Con todo y la cifra gris conformada por todos esos casos que nunca salen a la luz, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa registró mil 172 denuncias durante los pasados dos sexenios federales (2006-2018), de los cuales más del 60 por ciento se concentraron entre 2010 y 2015: uno de los periodos más violentos de la historia reciente del país, caracterizado por la fragmentación de organizaciones criminales y el enfrentamiento de estas con las fuerzas armadas.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, el municipio con mayor incidencia fue Mazatlán con 429 denuncias de 2006 a 2018 (hasta octubre), muy por arriba de Culiacán que presentó 278, y de Ahome, con 180 casos.

La etapa crítica se registró entre 2010 y 2011, sobre todo por acción de la delincuencia organizada que inició con el cobro de piso a negocios, lo que se reflejó en el cierre de empresas y comercios.

De acuerdo con Martín Moncada Estrada, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el incremento de la extorsión y otros delitos como el secuestro se explica por el desmantelamiento de los carteles del narcotráfico, con base en la estrategia de “cortar” cabezas en estas asociaciones delincuenciales.

Debido a ello, indicó, hoy existen más de 200 células o grupos delictivos que operan en grupos más pequeños. No cuentan con el mismo poder adquisitivo para llevar a cabos sus operaciones, así que diversifican sus actividades.

“Tú sabes que la delincuencia es la Hidra y de mil cabezas: mochas una y aparecen diez, entonces hoy se habla conservadoramente de 200 células criminales operando en el país de distintas denominaciones, tendencias y orígenes de todos los cárteles habidos y por haber”, explicó.

Esta competencia por la producción y tráfico de drogas ha reducido sus ganancias y ha orillado a los grupos emergentes a incursionar en delitos que generan una rápida capitalización, como la extorsión.

La más común es la telefónica. Las llamadas que tienen por objeto infundir terror a las víctimas para obligarlas a entregar dinero o un bien material.

En julio pasado, la Fiscalía dio a conocer estadísticas de mil a mil 200 llamadas de extorsión al mes en Sinaloa: la mayoría provenientes de los penales de Altamira en Tamaulipas, Santa Marta Acatitla y el penal de Puente Grande en Jalisco.

De cuando las redes le “planchan” el camino al crimen

La típica llamada donde te dicen que tienen a tu familiar y que si no entregas una cantidad de dinero, no lo volverás a ver, normalmente son un engaño, y hasta cierto punto se ha desgastado.

En parte a esto, ha disminuido el número de extorsiones en el estado, al grado de que en 2018 van 54 reportes, menos de la mitad del 2011 cuando se registró el número más alto de denuncias (139).

El reto es que los grupos delictivos adaptan sus modus operandi y hoy cuentan con plataformas donde pueden obtener una gran cantidad de datos personales, como las redes sociales o el ciberespacio, apunta la licenciada en derecho y en criminalística Ana Laura González Carmona.

“Es muy complicado porque ahora todos quieren publicar todo, y parece más un diario personal que realmente una forma de estar en contacto con las personas; cada quien decide hasta dónde puede informar, pero yo debo ser consciente de que si estoy publicando cada día mi ubicación, van a empezar a ubicar cuáles son mis movimientos y en algún momento me van a decir ya sé por donde te mueves, pero a veces es porque uno mismo lo exhibió”.

Así habló la especialista, quien resaltó que la clave es la información.

“Nunca proporcionar la información por teléfono, cuando te llaman es importante no caer en pánico: primero colgarles, verificar dónde está tu familiar, y entonces ahí lo importante es que te puedes dar cuenta que el delincuente no tiene tu información”.

En ese caso, agregó, sólo están lanzando el anzuelo para ver si la víctima cae en el juego.

Lo importante es cuidar siempre a quién le proporcionamos nuestros datos personales.

Una modalidad en boga es la de los correos electrónicos en que se te avisa que eres requerido por el Sistema de Administración Tributaria o por alguna institución bancaria, y entonces te invitan a dar tus datos como números de cuenta y contraseñas, a fin de evitar recargos o multas.

Otro punto es cuidar el uso que los menores dan a las redes sociales, porque a través de ellos los criminales buscan obtener datos sensibles. Y no sólo eso, sino que se exponen a ser víctimas de delitos como el secuestro virtual, en el que a través de indicaciones vía telefónica o algún servicio de mensajería, lo engañan para que se dirija a un lugar en particular, normalmente es un espacio público o un hotel.

Las redes facilitan mucho los datos. Los usuarios desnudan su identidad, rutina, ubicación, vínculos familiares, fechas de nacimiento, datos de contacto, coincidió Moncada Estrada.

“Eso facilita la comisión de delitos ligados a la extorsión, como robo de identidad, secuestro, secuestro exprés y otras modalidades, incluso la trata”.

De esta manera, aunque algunas tácticas van quedando al descubierto, siempre hay personas que no se informan y siguen cayendo en las llamadas extorsivas, y ahora en los “ganchos” que lanzan los grupos criminales a través del Internet para pescar la información privada.

Extorsión: otro delito impune

De la extorsión, otra estadística que preocupa es que en raras excepciones termina en una sentencia.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, de las mil 172 denuncias presentadas de 2006 a 2018, se han reportado 221 detenidos, pero de ellos sólo nueve han sido vinculados a proceso, esto a partir de 2015 en que dio inicio el nuevo sistema de justicia penal. En tanto, 434 expedientes se mantienen abiertos.

El abogado Martín Moncada es miembro de la Red del Sistema de Justicia Penal, un conglomerado de universidades e instituciones que analizan los avances y debilidades de los procedimientos instaurados a raíz de la reforma de 2008 y de observancia obligatoria a partir de 2016.

“Para empezar, es un cambio de paradigma: el instinto primitivo es siempre buscar el castigo, es la reacción penal, pero este nuevo sistema lo que busca es la conciliación como una forma en que se pueden arreglar muchos problemas.”

Sin embargo, reconoció, ha habido problemas en la instrumentación del nuevo sistema de justicia, que tiene como pilares al principio de la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.

La mayoría de las extorsiones no se registra y mucho menos llega a las fiscalías, y cuando esto sucede, son casos que a menudo “se caen”, entre otros factores por la falta de capacitación de los agentes policiales como primeros respondientes. Esto, porque si las detenciones no se realizan apegadas a derecho los delincuentes pueden ser liberados.

De otro lado se tiene el déficit de agentes del Ministerio Público, que no se dan abasto con los nuevos expedientes más los acumulados del sistema anterior.

Para el académico, la extorsión es un delito difícil de comprobar y rara vez se denuncia, muchas veces por la falta de evidencias. Además, la víctima siente que al denunciar aumenta su nivel de riesgo, al exhibirse como una persona con alto poder adquisitivo.

En una estimación similar para otros delitos, se estima que sólo se denuncia en el 10 por ciento de los casos. Y no se registran aquellas llamadas en las que las potenciales víctimas no cayeron en la trampa y no entregaron ningún bien a los delincuentes.

Ante las adaptaciones del crimen organizado y la implementación de nuevas estrategias, no hay más que mantenerse alerta y extremar los cuidados sobre nuestros datos personales tanto de manera convencional como en las redes virtuales.

¿QUÉ SE QUIERE PROTEGER?

De acuerdo con el artículo “El poder de proteger tu información”, de Miriam J. Padilla Espinosa, el primer paso para el usuario es detectar cuál es la información que se debe proteger, aquella que pone en riesgo su identidad o privacidad.

-Dato personal: es toda información relativa a un individuo que lo identifica o que permite su identificación (origen, edad, lugar de residencia o cualquier tipo de trayectoria, ya sea académica, laboral o profesional).

-Datos personales sensibles: son aquellos cuyo uso indebido representa un riesgo grave para el propietario, que daña su intimidad o que lo hace sujeto de algún tipo de discriminación (origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.

Fuente: https://revista.seguridad.unam.mx/numero-13/el-poder-de-proteger-tu-informaci%C3%B3n

¡Mantente conectado! Cómo evitar ser víctima del fraude telefónico

-La comunicación con tus seres queridos es la mejor herramienta que tienes para evitar ser víctima de extorsión telefónica, pues saberse sanos y salvos les dará la seguridad de colgar inmediatamente ante una llamada de este tipo.

- Mantener tu teléfono móvil encendido al salir de casa, además de contestar las llamadas provenientes de tu círculo familiar, debido a que la delincuencia suele emplear violencia psicológica para cometer este delito y tú o tus familiares pudieran dudar de la veracidad de la llamada si no se comunican rápidamente entre ustedes.

- Si recibes una llamada sospechosa o de un número desconocido, recuerda que lo mejor es colgar inmediatamente y reportar la situación al Número Único de Emergencias 9-1-1, o bien, a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) más cercana a tu domicilio.

-Mantén siempre una actitud preventiva e infórmate constantemente sobre las variantes más comunes de engaño telefónico.

Fuente: Secretaría de Gobernación