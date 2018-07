LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD - Noroeste

Columna

LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD

Óscar García habla en su columna sobre los límites

Óscar García

Es domingo por la tarde, ya no hay clases de maestría, no tengo que revisar el material grabado de la clase de sábado por la madrugada, sólo tengo tentación por los muchos comentarios de la columna recién publicada. “A ojo de buen cubero” concluyo que la mayoría pasa del escepticismo de una realidad mostrada en cifras, a la postura evasiva que disfraza los miedos comunes y como única opción busca justificar esos pequeños ataques de ansiedad que nos amenazan día a día con mayor frecuencia.

Decido regalarme mi espacio de oxigenación, un pequeño paseo por la plaza cercana a casa. Me gana la tentación por los modelos recientes de celulares, me coloco en tono espectador “sin límites” y, bajo sospecha de interpretar lo correcto, aquí inician mis reflexiones a compartir.

Escena 1: Niño de 9 años, acompañado de sus padres, exigiendo a gritos el modelo de la manzana marcado con una X que demanda una inversión de 26 mil 999 pesos para no contratar paquete ni generar compromisos.

Los padres dando “n” explicaciones de que no pueden, rogándole acepte un modelo de 5 mil 999 de una marca oriental famosa. Con maestría explicativa, producto del miedo al berrinche monumental de su hijo, hacían comparaciones enumerando ventajas y otras ofertas compensativas a su “sacrificio” de aceptar ese modelo. Suena el teléfono del padre, observo cómo saca de su bolsa del pantalón el modelo más reciente que venden en una tienda de conveniencia que inicia con O mediante un plan amigable por un importe de 299 pesos.

Ante ese maravilloso espectáculo, provoco una pausa a mi proceso oxigenación para tratar de explicarme: ¿Será este tipo de circunstancias, que la mayoría de los padres, de alguna u otra forma hemos experimentado, las que marcan el carácter? Estoy convencido de que muchos de ustedes ya están en su rol de jueces y a su mente llegarán aseveraciones tales como:

Con dos nalgadas le pongo el alto.

A mí ni me pedían opinión mis padres, me compraban lo que podían.

Yo crecí con puras sobras de mis hermanos y nunca me traumé.

No pretendo entrar a calificar o descalificar estas afirmaciones, sólo colocaré como punto de reflexión: Si tenemos tanto padre tan bueno para establecer disciplina, ¿cómo nos explicamos que en este momento toda la publicidad de alto consumo se enfoca a las decisiones de jóvenes que no trabajan, pero que son los principales clientes de las marcas que mayores ventas presentan? Entonces, ¿decide el joven?, ¿o el padre decide comprar lo que el joven exige? Confío en que, al tratar de dar respuesta a estas preguntas, estaremos encontrando puntos de reflexión poderosos para diseñar mejores comportamientos como formadores.

Hace poco, en una de mis lecturas encontré un texto que llamó poderosamente mi atención y decía: “Cuando lo damos todo, acaba por no valorarse nada, con sorpresa contrasta con lo que sucede con quienes hacen poco, pues a ellos se les valora más ese mínimo que a nosotros un máximo”.

Aplicado a la crianza de los hijos podemos traducirlo de forma muy sencilla: Si das todo, se convertirá en un niño no solo malcriado, sino que pensará que tiene el derecho de tener todo lo que pida sin esfuerzo, se volverá egoísta, déspota y seguramente una persona superficial.

Por salud mental y para no engancharme, salí de la tienda y me fui a comprar mi dosis de azúcar de la tarde, un cono de nieve. Haciendo línea para adquirirlo, se me da la oportunidad para presenciar una escena muy diferente.

Escena 2: Dos jóvenes de unos 12 años tratan de reunir con monedas los 14 pesos para comprar su cono. Mi primera intención fue completar su faltante, pero no quería romper su proceso de búsqueda de soluciones. Con sorpresa aparece en escena la mamá de los chicos en observación, quien por su apariencia y por lo que porta, tiene para comprarles la tienda completa y algo más. Con actitud fuerte niega la petición de un peso, afirmando que se gastaron todo y no fueron previsores. Sin mediar los saca de la línea y se los lleva. Creo que no fui el único en dejarme llevar por la primera impresión, para mis adentros pensé: Méndiga vieja tacaña, no les dio un peso, así es, un peso.

Compré mi cono. Debo confesar que con un pequeño sentimiento de culpa voy de regreso a casa cargado de aprendizajes, reconociendo que: cuando a un niño se le da todo lo que pide, no se le da la oportunidad de experimentar la frustración, algo tan necesario en la vida para poder afrontar los posibles problemas en el futuro.

¿Cuántos padres no estamos en riesgo de convertirnos en “esclavos” para satisfacer todas las necesidades y caprichos de nuestros hijos? No sé dónde vive “la madre tacaña” para ir a pedirle disculpas por pensar mal de un acto total de disciplina y autorregulación.

Y tú, ¿dónde colocas los límites? Espero pronto seas un caso de éxito que se convierta en la escena 3 de mi columna.

Seguimos en contacto, en mi página Oscar Garcia Coach.