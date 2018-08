LA FÃ“RMULA DE LA FELICIDAD

Columna

LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD

¿A quién no le gusta que lo mantengan?

Óscar García

El día inicia con una larga fila en uno de los bancos españoles que regresaron con muchos privilegios gubernamentales a conquistar nuestra precaria cultura financiera.

Tengo suerte, una amable señorita me entrega mi número “de la suerte”, ya que como cliente de la institución sólo estaré ahí unos 40 minutos. Con un rápido escaneo, son 25 las personas que cómodamente sentadas esperan. Me enfoco en canalizar mis emociones positivas, empiezo una de las dinámicas sugeridas por mi mentora del máster para esos momentos de espera que nos pueden desesperar.

Los investigadores Nicholas Epley y Juliana Schroeder, en una serie de nueve estudios que involucraban a diferentes personas que viajaban en trenes, aviones, taxis y esperaban en salas de espera, exploraron cómo las personas parecen hacer todo lo que pueden para no interactuar.

Decenas fueron asignadas a una de estas tres condiciones: conversar con un extraño en el tren, sentarse en soledad o simplemente comportarse como solían hacerlo. Luego enviaron por correo un cuestionario en el que respondieron preguntas sobre la experiencia.

Los resultados mostraron que fueron los pasajeros que recibieron instrucciones para entablar una conversación con un extraño los que tuvieron las experiencias más positivas.

Sin más preámbulo, en mi espera bancaria seleccioné a la persona no conocida y provoqué la conversación:

Coach (C): “¡Qué calor hace afuera!”.

Desconocido (D): “Ya no sé qué siento, más bien me siento de la chi…”.

Después de una pausa de dos minutos pensé, ¿y si busco otra opción? Hago cambio de contexto.

C: “¿Aquí vive en Mazatlán?”.

D: “No, vivo en los bancos jineteando dinero para pagar las tarjetas que los #$%&/ de mi mujer y mis hijos gastan”.

C: “¿Cuántos hijos tiene?”.

D: “Dos, pero gastan como si tuviera una docena”.

C: “¿Qué edad tienen?”.

D: “La niña tiene 24 y el niño 22”.

Contuve mi cara de asombro.

C: “¿Estudian?”.

D: “La niña ya se graduó hace un año, pero ningún trabajo le gusta, todos pagan muy poco. El niño decidió tomar un año sabático, estaba muy estresado por la Universidad, espero que este semestre regrese a los estudios, pero la está pensando”.

Pausa con una gran exhalación, se me queda viendo y me dice:

D: “¿Y usted en qué trabaja?”.

C: “En la Universidad que está aquí frente al banco”.

D: “Oiga, ¿y todos los jóvenes están como mis hijos?”.

C: “Pues nos llegan con todos los comportamientos, los deseados y los no deseados, pero lo que sí he encontrado como común denominador es que, los estudiantes que presentan altos niveles de perseverancia, disciplina, alto nivel de esfuerzo y resiliencia, provienen de familias que desde casa les han mostrado el valor de cada cosa que reciben, han diseñado un conjunto de actividades y tareas que los hacen responsables. También encontramos un alto nivel de enfoque al logro de retos que son celebrados y disfrutados, muestras de afecto que fortalecen la autoestima”.

D: “¿Para mí ya es tarde?, ¿ya me tienen tomada la medida?”.

C: “¿Usted cree?”.

D: “No sé por dónde empezar”.

C: “Mencione tres ideas que se le ocurre pueden funcionar”.

D: “Si yo trabajé desde los 16 años y no me paso nada, ellos ya pueden empezar a trabajar. Les quitaré la tarjeta de crédito adicional, aunque se enojen”.

Larga pausa, sube el tono de voz y me sonríe con un poco.

“Ya no me van a asustar si me dejan de hablar, hasta hace poco me sentía culpable y responsable de ellos, ya me ‘cayó el veinte’ que ellos ya deben ser responsables de ellos mismos. ¿Usted qué piensa?”.

Suena el timbre y vocean mi número, han pasado 50 minutos de espera y no los sentí.

C: “Lo que yo piense no es lo importante, es qué le hace sentido a usted. Gracias por acompañarme en esta espera, creo que juntos aprendimos de una situación que cada vez es más frecuente, por eso nuestro país está en el top tres de los ‘ninis’ (ni estudian, ni trabajan)”.

Me estrecha la mano de forma cálida y paso a la caja para un trámite de dos minutos. Salgo del banco, sintiéndome satisfecho y contento, me sentí útil, quizá porque puse mis fortalezas al servicio de otra persona. Confío en que si alguien llega y le comenta en este justo momento a mi acompañante desconocido qué calor hace afuera, él ya sepa reconocer qué siente y se haga cargo de sus emociones.

Seguimos en contacto en mi página Oscar García Coach para seguir aprendiendo juntos.