LA FÃ“RMULA DE LA FELICIDAD: Observando mÃ¡s allÃ¡

LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD: Observando más allá

El coach de vida, Óscar García Osuna, te invita a reflexionar del diario vivir

Óscar García

En la columna pasada, titulada Conversación de riesgo, mencionaba un dato alentador, que de cada 10 personas que se suicidan, ocho lo hacen saber de diferentes formas en algún momento, en alguna conversación, el reto es: ¿cómo estar atentos para ayudar?

Un estudio reciente del Colegio de Psicólogos de Andalucía presenta que cada 30 segundos se quita la vida una persona en Europa y cada tres segundos alguien lo intenta. A nivel mundial se contabiliza el doble de muertes más por esta causa, que por accidente de tránsito. Otro dato revelador es que, lo único que todos los suicidas tienen en común, es que en el quitarse la vida ven la solución a su problema, es decir, lo que quieren es dejar de sufrir.

Recientemente, se validó que se sigue presentando en los varones el mayor número de suicidas, el reto es que estos suelen enviar menos señales previas a su intento. Otro factor es la edad. Es importante considerar que los de mayor edad tienen comportamientos y avisos de intenciones con mayor reserva. La oportunidad está en el sector que más avisa sus intenciones y que más tentativas o llamadas de atención hace, que son las mujeres y los adolescentes. Pero no debemos confiarnos por favor, ya que no se ha logrado determinar el tiempo justo del intento, no se sabe cuándo es solo una llamada de atención y tampoco si se va a atrever.

Entonces, ¿dónde poner el foco de atención? Y ahí la mayoría de los expertos coincide: en los comportamientos, razón por la cual nos demanda estar más cerca de las personas que amamos, no solo físicamente, también y con mayor fuerza en la parte emocional.

Es un hecho que, personas con pensamientos obsesivos continuamente expresan sus lamentos aseverando que la vida no tiene sentido, muestran constantemente ansiedad y desesperación por no lograr en la vida lo que se quiere, asumiendo una total incapacidad para cambiar la mirada de lo negativo, arrastrándolo a lo catastrófico. Son personas que con mucha frecuencia observamos con una falta de energía para hacer las tareas más comunes, viven demasiado de su tiempo encerradas en su cuarto, tiradas en cama, encerradas en su mundo, con dificultades para tomar decisiones que antes eran tomadas en un buen hábito.

¿Cómo enfrentar a un ser humano con estos comportamientos? ¿Cómo observar estas señales y conversar en tono acogedor? ¿Cómo mostrarnos cercanos y solidarios, sin emitir juicios ni dar cátedras moralistas? ¿Cómo evitar estar comparando con otras personas que solo impactan negativamente en el sentir? ¿Cómo buscar ayuda profesional? Son muchos cómo y un gran desafío: no confundir estas señales, que pueden coincidir con varios indicadores de un cuadro de depresión, una enfermedad cada vez más común y que exige una atención seria. Resolver estos cómos, que no significan necesariamente una tendencia al suicidio, pero son señales de alerta que no deben ser desatendidas.

Encontrar una respuesta más efectiva a los cómos tiene un camino que sí depende de nosotros, estar cerca de los seres que amamos, formar redes de apoyo que se vinculen desde la afectividad positiva, que generen confianza, que abran la comunicación, sobre todo en los jóvenes para que sean capaces de reconocer sus emociones, lo que están sintiendo, lo que no les gusta. Es un hecho que de seguir con la tendencia que llevamos como formadores de niños sobreestimulados a través de la tecnología, que funge como “nana”, el efecto compensatorio de seres humanos acostumbrados a estar sobrerregalados de objetos materiales que no les demandan ningún esfuerzo, en ocasiones, ni siquiera pedirlo; con padres emocionalmente no disponibles en su tiempo y sus formas, tenemos una generación creciendo sin límites claramente definidos, el resultado: las tendencias y las estadísticas seguirán en ascenso.

La ecuación no es tan compleja; las primeras grandes redes de apoyo se establecen en casa, el reforzamiento de la educación emocional se hace en la escuela y las acciones de alto impacto para blindarnos se establecen de forma conjunta como sociedad.

