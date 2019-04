La fe plasmada en hojas de palma

En Culiacán, Julieta Pamiela, originaria de Puebla, se instala por primera vez para vender un producto que en su familia se ha aprendido a hacer por generaciones: figuras de palma

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Hace 33 años uno de los tantos habitantes de Huatlatlauca en Puebla, poblado prehispánico donde se llegaron a asentar mixtecos y popolocas, decidió emprender el viaje por diferentes puntos del país para comercializar el principal producto de la comunidad: las figuras de palma.

Así comenzó una actividad a la cual se suma a su vez Julieta Pamiela. Es la primera ocasión que deja su hogar y se instala en Culiacán para vender un producto que ella aprendió a elaborar desde hace 15 años, y cuyo conocimiento ha pasado a lo largo de tres generaciones en su familia.

La materia prima la recogen en el monte los pobladores, algunos la venden a sus mismo vecinos, mientras otros la utilizan para la confección de su propia mercancía.

Este oficio convertido en arte Julieta lo aprendió desde muy pequeña directamente de sus padres. Le bastó tan sólo hacer las primeras figuras para ganar destreza, que su cerebro y sus manos se coordinaran, para comenzar así en el pequeño negocio que junto con su esposo le permite sacar adelante a sus 10 hijos, quienes la esperan en su comunidad.

“Mi familia tiene unos 25 años dedicados a esto, y otras gentes se dedican a hacer más diversa mercancía, no se llega a traer ni la mitad de lo que se hace allá porque es muy largo el viaje, está muy retirado, cada puesto ha de traerse unas cinco cajas, pero no es mucho porque se abulta, y se tienen que cuidar si no llegaría molido”, explicó Pamiela en entrevista.

“Desde chico lo miran y lo empiezan a tejer, lo tejen los adultos lo tienen que tejer los niños, se diría que es una tradición”, refirió.

En los tejidos no usan herramientas, “son hechos por puras manos tejedoras”, como dice Julieta, las cuales dan vida a cruces, copas, ramos entretejidos, otras son diseñadas con formas redondas y diversas, de distintos tamaños, las cuales contienen en su centro alguna imagen de Jesús, la virgen María, flores o corazones. Traen además cirios, esculturas y estampas, todo en aras de alimentar el fervor de la gente en estos días santos y sacar así el sustento.

Vinieron en total a la capital sinaloense 15 pobladores de Huatlatlauca en caravana y se instalaron desde el pasado domingo en la Catedral y en La Lomita. Lo primero que los sorprendió fue el calor sinaloense.

“El domingo nos vamos, en Puebla nunca hace calor, siempre hace frío, nos veníamos con nuestras chamarras y nos topamos con esto, los nuevos, los que ya saben pues no”, mencionó.

Reconoce que pese a causar admiración y curiosidad las figuras en los culiacanenses, las ventas han sido lentas, pero aún guardan la esperanza que las cosas mejoren sustancialmente este fin de semana.

“Se supone que estamos esperando el sábado, que es la bendición del cirio, la palma se supone que ya pasó, lo que estamos vendiendo es a las personas que llegaron tarde o que no estuvieron, habían salido de vacaciones, para eso son las palmas, pero realmente la venta que estamos esperando es el cirio, que es el sábado en la noche”.

Ella se queda ahí con los suyos en las escalinatas de la Catedral, además de los adultos un par de niñas los acompañan y un jovencito usando una cangurera ayuda haciendo los cobros y sacando algunas monedas para dar el cambio de las ventas. Así pasarán la Semana Santa, tratando, con fe, de sacar la mercancía, aguantando con sombrillas y gorras el sol voraz, que tuesta las hojas.