La FederaciÃ³n Italiana pedirÃ¡ a la UEFA posponer la Eurocopa por el brote mundial de coronavirus

ROMA._ La Federación Italiana de Futbol planea solicitar a la UEFA que posponga la Eurocopa.

El presidente de la federación italiana, Gabriele Gravina, dijo el domingo a Mediaset TV que funcionarios de Italia desean que la Serie A concluya para el 30 de junio.

Gavina subrayó que “propondremos que la UEFA posponga la Eurocopa” en una reunión que el organismo del futbol europeo sostendrá el martes para discutir el calendario de actividades.

Está programado que el Estadio Olímpico de Roma sea la sede del primer partido de la Eurocopa el 12 de junio, y de otros tres encuentros del máximo torneo para selecciones europeas.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

