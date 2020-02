La FederaciÃ³n Mexicana de Futbol buscarÃ¡ que el Mundial 2026 se inaugure en el Estadio Azteca

La Federación Mexicana de Futbol buscará que el Mundial 2026 se inaugure en el Estadio Azteca

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, aseguró este jueves que la entidad busca que el Estadio Azteca sea sede de la inauguración de un Mundial por tercera vez en su historia.

“Para ser sede de una inauguración de un Mundial se necesita un estadio con por lo menos 80 mil asistentes y el único que cumple con este requisito en México es el Azteca, al cual tendremos que hacerle varias modificaciones como renovación de vestidores y servicios como los baños o escaleras, pero las mayores observaciones nos llegarán en 2023”, explicó.

La FMF quiere que en el Estadio Azteca se juegue el partido inaugural del Mundial 2026 que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

En el Azteca se inauguraron los mundiales de 1970 y 1986.

De Luisa agregó que la decisión de darle el partido inaugural al Azteca la tomará el Comité Ejecutivo de la FIFA, encabezado por el suizo Gianni Infantino, presidente del ente rector del futbol en el mundo.

“Sabemos que nuestras tres sedes para el evento son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Las primeras visitas a los estadios serán de abril a junio y de agosto a noviembre de este año, para que en 2021 se definan los 16 estadios”, confirmó de Luisa.

México será sede del Preolímpico de la Concacaf a mediados de marzo próximo, en medio de una crisis sanitaria mundial por el virus COVID-19 (antes Coronavirus), que obligó a que eventos deportivos se lleven a cabo a puerta cerrada, pero De Luisa aseguró que al momento el Preolímpico no corre riesgo.

“El Preolímpico no es un evento que genere un tráfico masivo de personas, no estás hablando de un mundial grande como el que acaba de estar en Rusia, ni siquiera de un mundial Sub 17 que tuvimos en 2011 en donde todavía algunas aficiones de los participantes venían”, agregó De Luisa.

El presidente de la FMF aseguró que han trabajado de la mano con las autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan, además del gobierno estatal de Jalisco, para seguir los protocolos necesarios.